睽違28年　台北市立動物園喜迎石虎三兄妹　超可愛萌樣曝光

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-04-12 18:02

石虎廣泛分布於東亞及南亞淺山森林，是台灣唯一現存的原生貓科物種。學者推測，目前在台灣的石虎只剩300至500隻。 睽違28年，台北市立動物園傳出好消息，園內石虎「平平」上月順利誕下三胞胎。近日，園方把握「平平」外出活動的時機，迅速為三胞胎測量體重和檢視性別，並分別為三兄妹取名為「貓雄」、「貓攬」及「貓控」。

園方表示，大哥「貓雄」意指為「正港好男」，二哥「貓攬」象徵可愛到讓人想「擁貓入懷」，妹妹「貓控」代表「就是愛貓」，期望石虎三兄妹帶動文山區觀光產業，並號召更多人加入保護環境及野生動物的行列。

來自野外的「平平」，對於照養環境的各種變化非常敏感，在三胞胎初生時更隨時保持警戒，就算短暫離開巢箱吃飯，只要一見到人影或聽到保育員的腳步聲，就會立刻跑回巢箱。由於圈養環境下，石虎生三胞胎的狀況並不多見，因此保育員在三胞胎剛出生的前一個月，都盡量避免打攪「平平」育幼的環境。

不過，隨着三胞胎漸漸成長，巢箱內開始略顯擁擠，牠們的活動力也日漸旺盛，時不時就想走到其他巢箱探險。

園方指出，未來保育員會逐漸增加白天餵食的頻率，讓三兄妹有機會離開巢箱到處探索，另一方面也讓「平平」能有更多時間休息。

（台北市立動物園／中央社）