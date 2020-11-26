台北市立動物園再有動物逃脫　石虎鑽入人造仿岩後失蹤

台北市立動物園繼9月後再有動物逃脫。園方周三（25日）透露，園內一隻雌性、3歲大石虎「飛飛」，周日（22日）爬上園區人造仿岩，挖掘8分鐘後從洞口鑽出逃離，經連日搜索至今未有發現。據了解，石虎是台灣現存唯一，且瀕臨絕種的本土貓科動物。

台灣傳媒引述動物園發言人曹先紹報道，保育員巡視園區發現「飛飛」失蹤後，園方立即啟動防逃機制，調集人員展開搜索，檢查人造仿岩後方連接的展場，但未有發現「飛飛」蹤影。

經翻查閉路電視紀錄，園方發現「飛飛」周日上午7時許，挖掘人造仿岩後從破口逃出，初步研判牠是進入人造仿岩內部，同時呼籲民眾若發現石虎，應立即通知園方。

曹先紹指出，該展區的石虎共有7隻，目前有4隻住在網籠內，2隻在展區，逃跑機會不高。他強調，事後已針對各種動物設計防逃機制，巡視其他動物區人造仿岩是否有破口；保育員已在洞穴外放置食物、水、誘捕籠，靜待「飛飛」返回動物園。

台北市議員張斯綱表示，台北市立動物園今年9月發生食蟻獸母女逃脫事件，最後只尋回小食蟻獸，母親至今下落不明。他批評該園接連發生動物脫逃，顯示園方近期管理發生嚴重漏洞，要求動物園立即全面清查園區漏洞，檢討管理流程。

台北市立動物園小食蟻獸媽媽「小紅」9月帶著寶寶「紅豆」成功脫逃。（台北市立動物園）

（綜合報道）