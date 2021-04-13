美日歐台四方共辦線上論壇　德國駐台代表首次參加

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-13 17:33

台灣外交部在周二（13日）舉行例行記者會，外交部北美司司長徐佑典宣佈，台、美、日、歐盟等四方定於周三（14日）舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）供應鏈重組暨中小企業金融線上國際會議。 徐佑典表示，本次會議由台灣金融智庫台灣金融研訓院負責籌辦規劃，截至目前為止，已有來自近30個國家、200人報名與會。 其中德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）將會線上參與，是德國駐台代表首度參加GCTF活動。

台外交部北美司司長徐佑典宣布，台、美、日、歐盟等四方定於4月14日舉辦全球合作暨訓練架構（GCTF）供應鏈重組暨中小企業金融線上國際會議。 （屈彥辰攝）

徐佑典表示，這次會議是GCTF首次以供應鏈為主題舉辦活動，在台、美、日及歐盟合作下，共同邀請了各國主管供應鏈與企業融資的政府官員及學者專家線上與會，討論新冠肺炎如何嚴重影響全球經濟，進而造成全球供應鏈重組，以及各國政府未來如何調整產業供應鏈，以及如何支援中小企業挺過疫情。

德國駐台代表王子陶。徐佑典指出，王子陶（Thomas Prinz）也會線上參與，這也將是德國駐台代表首度參加「全球合作暨訓練架構」活動。（吳逸驊／多維新聞）

徐佑典強調，這是歐盟首次加入GCTF活動的合辦，歐盟是在瑞典、澳洲、危地馬拉、荷蘭及英國後，第六個加入GCTF合辦行列的國家。外交部將會持續邀請理念國家加入合辦，擴大議題領域與辦理規模，讓台灣的專業及經驗能夠貢獻予國際社會更多。

徐佑典指出，德國駐台代表王子陶（Thomas Prinz）也會線上參與，這也將是德國駐台代表首度參加GCTF活動。

他總結，2021年台美日預計將辦理15場次GCTF活動，目前各場次的活動都在陸續規劃辦理中。 GCTF自2015年成立至今將近六年，已經舉辦了30場活動，共計邀請來自全球70個國家，將近1800名政府官員及專家親身或線上與會。

徐佑典被問到本次GCTF線上會議是否有針對特定產業鏈或產業類別，他答稱，最主要線上國際會議是討論產業的供應鏈，沒有特別針對哪個產業類別討論，比較廣泛，強調（疫情）對於中小企業的影響。

（綜合報道）