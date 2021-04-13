美國放寬與台灣官員互動　美台關係將迎來「大躍進」？

撰文： 林嘉禾 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

短短幾天之內，從強調「美國仍保有能力，能抵抗任何可能危及台灣人民安全、社會或經濟制度的武力或其他脅迫行動」，到宣佈已完成「對台交往新準則」，當前拜登（Joe Biden）政府之國務院對台政策，可謂大抵塵埃落定。

當地時間1月9日，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發佈聲明指美方將取消自我施加的美台交往限制，但廢除準則後台美官方實際交往面臨更多障礙。（截圖自美國國務院網頁state.gov）

這次的新準則是依據美國友台法案《台灣保證法》（Taiwan Assurance Act）規定進行審查，也允許美國官員能夠常態性在該國聯邦機構接待台灣官員，並能前往台灣駐美代表處與台灣官員會晤、出席雙橡園舉辦的活動。在新準則完成的「空窗期」內，台灣駐荷蘭、法國普羅旺斯、世貿組織（WTO）、瑞士、日本、伯利茲等地代表，已先後與美國駐在地官員會晤，甚至美國駐帕勞大使倪約翰（John Hennessey-Niland）近日也隨帕勞總統惠恕仁一行訪問台灣，成為1979年後首位訪台的美國大使。

新準則雖然沒有揭露內容，但根據側面釋出的消息與近期台美官員的往來情況，已讓台灣官方相當欣慰，台總統府、外交部、駐美代表處紛紛正面響應，因為新準則似乎證明所謂的「棄台論」失去基礎，也凸顯布林肯（Antony Blinken）承襲龐佩奧（Mike Pompeo）在2021年1月9日廢除準則的臨去秋波，輿論亦紛紛探討台灣在美名樓「雙橡園」恢復昔日宴客榮景的期待，Facebook上知名的台美關係粉專「美國台灣觀測站」更對此評論「這絕對是一個非常正向而且對台灣來説非常好的發展方向」；在野黨國民黨前主席朱立倫對此也稱「親美是全民共識」。

對於這「一片向好」的形勢，台灣的樂觀派如民進黨立委蔡適應更進一步呼籲可將美國在台協會（AIT）的白手套對口單位「台灣美國事務委員會」退場列為工作目標，讓台灣外交部與美國官方直接對口；台前駐美副代表與國防部長蔡明憲更稱，新準則讓台美雙方邁入「準官方關係」，期待台美更多的軍事互動。

但美國為何要擬定新準則、擬定新準則是為了要「抗中挺台」嗎？在此或許可先探究一下原因。綜合台媒報道，不具名美國國務院發言人稱，龐佩奧1月9日取消對台交往準則，造成政策上的反效果，阻礙美台間的非官方往來，「聯合新聞網」引述知情人士消息稱，當初廢除準則，造成所有美國行政部門跟台灣接觸都要經由美國在台協會（AIT），使有些部會「更為謹慎」。顯然，擬定新準則在實務上是為了把舊準則廢除後的政策障礙解決，換句話説，是對往昔準則功能的恢復。而新準則的出現，倒不如説是拜登回到1979年以來美國對華政策的某個常軌。

美國在台協會（AIT）現任處長酈英傑（William Brent Christensen）今夏將離任，新任AIT處長傳出將由美國國務院亞太副助卿孫曉雅（Sandra Oudkirk）接任，若屬實亦將是首位女性AIT處長。圖為孫曉雅2019年訪台主持台美首屆「太平洋對話」，也與蔡英文會面。（台灣總統府提供）

不過對台美關係感到樂觀的人，看到準則框架重返可能也不會泄氣，反而會強調重點不是有沒有準則，而是在於「限制」的有無。確實，相較以往，尤其是1979年台美甫斷交那時的情況而言，目前的新準則已鬆綁許多，但重點在於台灣官方一向強調的「主權獨立國家地位」，美方仍堅決不認。例如，前述不具名的國務院發言人稱，新準則鼓勵美國政府與台灣接觸，且在過程中落實美國政府的一中政策原則。這名發言人還表示，美國將在《台灣關係法》、美中「三公報」與「六項保證」的指導下，繼續與台灣維持「非官方關係」，其並透露，讓美國「一個中國政策」複雜化的活動是絕對會被禁止的，尤其是參加雙橡園的雙十酒會。

簡言之，「限制」雖然少了一些，但最關鍵的限制仍然存在，新準則仍劃下「一個中國政策」、「非官方關係」的紅線，且何謂台美交往「不必要的限制」，亦全然由美方決定。

布林肯拒絕正面響應美國會不會在中共武統台灣時軍事救援台灣。（AP）

1月28日美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）宣佈促進兩岸對話的立場時，就一改特朗普（Donald Trump）任期尾段的立場，稱台灣政府為「台灣民選代表們」（Taiwan』s democratically elected representatives）。而布林肯當地時間4月11日受訪時表示，華府認真關切「北京政府對台灣採取侵略性越來越強的行為」，但是當被問及北京若對台灣有所行動，美國是否會採取軍事響應時，他拒絕就假設性問題做評論，僅稱「我們對於台灣有能力自我防衞有嚴肅的承諾」。

總而言之，新準則是舊準則的再包裝，縫補舊準則失效後台美官方交往面臨更多阻礙的現實困境，且它讓美國國會通過的《台灣保證法》某種程度落實到外交政策中；就此來看，美國官員在台灣外交場面的「重新存在」，確實予人台美關係持續昇華的感覺。但是從美國國務院對「一個中國政策」的重申以及對台海仍持「戰略模糊」，可看到美國對於挺台的分寸仍有拿捏，尤其它顯然是擺在美中競逐的結構中去運用。