台鐵出軌｜還原事發前5分鐘　工程車卡邊坡拉出失敗致掉落鐵軌

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-13 16:46

台灣太魯閣號列車出軌意外導致49人死亡，超過200人受傷，直接肇事原因是撞到掉落鐵軌的工程車。 台灣傳媒報道，花蓮地檢署日前根據運安會在事故現場找到的工程車行車記錄記憶卡，加上提訊遭收押的承包商李義祥與越南移工阿好，成功還原事故發生前5分鐘。 報道稱，當時阿好應李義祥要求，駕駛挖泥車（台灣稱作怪手）將卡進邊坡的工程車拉出，未料吊帶因承受不住工程車的重量而斷裂，工程車隨即翻滾掉落至邊坡下方的鐵軌。 對此，花檢回應稱由於涉及偵查不公開原則，關於偵查核心的部份不會給予證實或回應。

涉事承包商李義祥已被收押。（中央社）

李義祥（右）雖然身處現場，但其有任何積極作為。（中央社）

《鏡週刊》報道指，根據工程車的行車記錄器記憶卡顯示，4月2日上午9時許，李義祥駕駛工程車把廢棄輪胎卸下堆放在邊坡兩側。約9時23分，工程車打滑卡進邊坡，被樹叢擋住。行車記錄器畫面拍攝到李義祥先是下車察看右前輪卡住的情況，再示意阿好放下手邊工作，去駕駛挖泥車前來救援。阿好接到指令後走向停在上方平地的挖泥車，緩緩將其駛向工程車旁。

報道續指，在挖泥車抵達後，李義祥以吊帶將挖泥車挖斗與工程車車身纏綁在一起。固定吊帶後，李義祥有用力試拉幾下，隨後就示意阿好將挖泥車後退。一開始工程車有稍微往上被拉起，但沒想到下一秒吊帶因承受不住工程車的重量而瞬間斷裂。原本卡在樹叢的工程車在坡地上震了一下，隨即就翻滾掉落至邊坡下方的鐵軌上。

檢方在現場有檢獲已斷裂的吊帶，將送往第三公正單位檢驗以還原現場 狀況，釐清案情。（中央社）

報道引述一名挖泥車司機透露，常見荷重2噸的吊帶長約4米至6米，平面拉力可達6噸至10噸。然而，該輛工程車重約10噸，本身已達拉力的臨界點，加上又在斜坡作業，結果使吊帶應聲斷裂。報道稱，阿好見到吊帶斷裂、工程車翻落後，嚇得大叫並立即跳車，朝會有列車駛出的和仁隧道南口跑去，並站在鐵軌旁邊坡不斷揮舞雙手，希望能在第一時間示警。

報道提到，經過畫面定格比對，太魯閣列車駛出和仁隧道南口後，可見右上方的邊坡有黑影晃動。黑影就是阿好，惟其示警已無法阻止憾事發生，因為太魯閣號當時車速相當快，司機肉眼根本來不及察覺邊坡上的異狀。列車出軌後，阿好立即騎著機車離開，整個過程有被路上監視器清楚錄下。

列車出軌後，阿好立即騎著機車離開。（鏡週刊）

對於李義祥的情況，報道指行車記錄器未有拍到其有任何積極作為，態度極為冷漠。此外，李義祥和台鐵人員有組成工作用聊天群組，卻未在工程車發生意外的第一時間通報台鐵煞停列車。

（綜合報道）