台美日歐共辦論壇　吳釗燮：台經濟成長重回亞洲四小龍之首

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-14 16:05

台灣外交部、美國在台協會（AIT）、日本台灣交流協會（日台協）、歐洲經貿辦事處及台灣金融研訓院，於當天在台北舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）的「供應鏈重組暨中小企業金融」（Supply Chain Restructuring and SME Financing）網上研討會。 台灣外交部長吳釗燮強調，疫情爆發後，台灣也迅速採取多項經濟紓困計畫協助台灣中小企業，讓台灣2020年的經濟成長再次位居「亞洲四小龍」之首，也希望藉由此次GCTF研討會與各國分享台灣經驗。

台灣外交部周三（14日）發布新聞稿稱，此次研討會是為提升各國在後疫情時代的供應鏈韌性及中小企業因應能力。台灣外交部長吳釗燮、AIT處長酈英傑（Brent Christensen）、日台協代表泉裕泰（IZUMI Hiroyasu）及歐洲經貿辦事處處長高哲夫（Filip Grzegorzewski）均親自出席並致詞。

台外交部長吳釗燮出席「全球合作暨訓練架構」（GCTF）「供應鏈重組暨中小企業金融」網上國際研討會開幕式並致詞。 （台灣外交部提供）

吳釗燮指出，台灣在疫情來襲前，就已積極深化與美國、日本及歐盟等理念相近國家的經貿夥伴關係，並尋求提升供應鏈的多元性以因應可能的各種危機。疫情爆發後，台灣也迅速採取多項經濟紓困計畫協助台灣中小企業，讓台灣2020年的經濟成長再次位居「亞洲四小龍」之首，也希望藉由此次GCTF研討會與各國分享台灣經驗。

他表示，希望這次研討會，讓理念相近國家在後疫情時代一起站穩腳步，並在民主、自由、人權及法治等共享價值下，讓彼此經貿夥伴關係更為強健。

吳釗燮稱，全球疫情大幅改變並加速全球產業供應鏈重組，本場研討會目的即是促進各國對話與合作，共同打造更加強韌多元的產業供應鏈，他也歡迎歐盟首度共同擔任GCTF主辦方，彰顯彼此維護供應鏈安全及透過GCTF帶領世界前行的共同利益與目標。

台灣外交部表示，本次研討會是GCTF自成立以來，首度以供應鏈為主題的活動，其中德國在台協會處長王子陶（Thomas Prinz）亦親自上網觀摩，為德國首次參與GCTF活動。

（綜合報道）