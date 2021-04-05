台灣缺水｜台中苗栗明起「供五停二」　新竹高雄等地「岌岌可危」

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-04-05 15:16

台灣今年遭遇氣候異常，自1964年來以來首次汛期沒有颱風，各地供水也趨緊張。台中、苗栗及北彰化地區將在6日（周二）起調整水情燈號，由橙燈減量供水轉為紅燈分區供水，實行「供五停二」（即供水五天、停水二天）。

台中、苗栗及北彰化地區6日起實行「供五停二」 ，水公司派出水車，將彰化地區50處加水站的儲水桶注滿水。（《聯合報》）

中央社報道指，在苗栗、台中實行分區供水後，預期平均每天可省25萬噸用水，水利署也著手在苗栗周邊鑿10口抗旱水井（約可日增1萬噸用水）、在台中周邊鑿30口（約日增2.9萬噸），最遲4月底併入自來水系統，若再加上先前160口水井，就有200口。

報道又指，各地水庫水位持續下探，若遲遲久旱不雨，「減量供水」橙燈縣市如新竹、嘉義、台南與高雄岌岌可危。

根據資料，一旦水情燈號轉為紅燈，將會進行分區供水或定點供水，視水情狀況來實施，供水優先順序依序為居民維生、醫療、國防事業、工商事業。經濟部在2002年、2003年時曾在台北執行限水，2015年則在桃園執行限水。

台灣的水情燈號有四種，分別為綠燈（水情提醒）、黃燈（減壓供水）、橙燈（減量供水）及紅燈（分區供水或定點供水）。