日本台灣交流協會官邸升起日本國旗　指以前一直沒有是顧慮中國

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-04-17 16:30

位於台北的日本台灣交流協會近日升起日本國旗。 由日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會會長古屋圭司周六（17日）在Twitter發文表示，以前日本顧慮中國，才會一直沒有懸掛國旗。

日本駐台代表官邸升起日本國旗。（Twitter）

由近300名日本國會議員組成的日華議員懇談會，會長古屋圭司在Twitter上發文，「台北的日本台灣交流協會（相當於大使館）玄關開始升起日本國旗了。這是理所當然的事，但以前一直顧慮中國，所以沒懸掛。」

古屋圭司還說，「不知造訪日本台灣交流協會的人士是否注意到這個變化。對於偏離常軌的中國，民主國家應該合作對抗。」

據了解，雖然寫到的地點是「日本台灣交流協會」，但通過照片看，該地點其實是指位於台北市仰德大道的日本台灣交流協會代表的官邸。官邸今年1月開始升旗，4月2日太魯閣號意外發生時，還曾降半旗3天表示哀悼。

（中央社）