台鐵出軌｜已籌得11.1億元新台幣捐款　罹難者家屬可獲1500萬元

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-16 18:14

台鐵太魯閣號列車本月2日撞上工程車出軌，釀成49死逾200傷悲劇。根據衛福部最新的統計，共收到外界35萬1248筆捐款，總金額達11.1億元（新台幣．下同）。 衛福部長陳時中周五（16日）召開記者會表示，會先運用截至周四（15日）為止的10.6億試算，罹難者可拿到八成的費用，罹難者總計49人，各人的家屬可拿約1500萬元，教育資助費用總額為1億2478萬元、傷者依照傷勢每人可拿10萬元到700萬元不等，目睹心理創傷每人慰問金為1萬元。

台鐵太魯閣號事故罹難者聯合公祭4月15日在台北市立第一殯儀館舉辦，總統蔡英文（前右）出席致哀。（中央社）

綜合台媒報道，衛福部周五開會討論決定如何發送捐款，部長陳時中在記者會宣布，太魯閣號事故愛心專款政府一分錢不留，全數用在罹難者家屬、傷者和目睹乘客身上，政府該負賠償也一件不少。

陳時中表示，49名罹難者的家庭發放善款約7.3億元，也就是發給每名罹難者1500萬元；其次是資助罹難者及傷者子女、在學傷者教育至大學畢業約1.2億元，教育資助採設立信託帳戶為主，將其應分配現金存入專戶，當事人可依其需求提領。至於傷者依專家判斷傷勢輕重，發給10萬元至700萬元，另發給未受傷的目睹乘客心理撫慰金，每人1萬元。若發送後仍有剩餘捐款，將再依照計算比例，再將捐款全數用盡。

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陳時中還透露，整體捐款以現金給付為原則，依一戶一社工評估罹難者家屬、傷者需求設算，目前各項發送金額僅為概算，後續會透過社工徵集罹難者家屬及傷者意見，最快下周四（22日）再決議，希望下下周就能撥款。

（中央社／聯合新聞網）