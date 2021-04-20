台灣統派｜前新黨秘書長楊世光：2022年後兩岸衝突風險攀升

撰文： 楊騰凱 最後更新日期： 2021-04-20 13:22

當前台海風險看似正不斷上升，解放軍戰機於4月12日一度派遣25架軍機進入台灣西南防空識別區，在機次方面創下新紀錄。 曾代表新黨角逐2020年台灣總統大選的前新黨秘書長楊世光當地時間4月19日向《多維新聞網》分析，台灣勢必將成為中美之間軍事、經濟、地緣衝突非常重要的戰場，但考慮到2022年2月北京將舉辦冬季奧運，在此之前，兩岸關係可能處於相對平緩的狀態，但2022年之後，兩岸衝突的可能性將越來越大，畢竟那將是大陸領導人連任的時間點。 訪問內容經編輯後於《香港01》轉載。

楊世光4月19日出席公開活動，會後接受多維新聞網訪問，他直指，2022年之後，兩岸衝突的可能性將越來越大，畢竟那將是大陸領導人連任的時間點。（吳逸驊／多維新聞）

2022年：兩岸衝突關鍵點

楊世光指出，兩岸會不會發生衝突，或是更極端的衝突，這點一直不能被排除，可是現在觀察到，2022年會有幾個大事發生，第一是新的全國人大召開，也包括北京冬奧的舉辦，在此之前，兩岸關係可能還是一個比較平緩的時刻。可是在2022年之後，台灣不論對美方或中方而言，都可能是接觸或摩擦的第一線，各式各樣的衝突都可能升級升高。現在俄羅斯與美國似乎在烏克蘭方面，出現了一個非常對立的選項，而台灣則勢必會成為中美之間軍事、經濟、地緣衝突非常重要的戰場。

楊世光強調，2022年之後兩岸發生衝突風險的可能性會越來越大，畢竟這也是大陸領導人連任的時間點。台灣的地理位置與國際戰略優勢，將變成台灣很大的風險，尤其是從2022年之後，一路到2024年台灣下屆領導人的選舉，這段時間之中，風險恐怕將不斷加温。

民進黨善意不足

楊世光分析，北京在手法可能會出現「無限加碼」的變化，這取決於北京對台灣的期待有多大，這種期待不見得是對於「一國兩制」的討論、「民族認同」的發展，而是台獨分離勢力的力量，會不會使北京產生更大的誤判？感覺到台灣不可挽回或是不可能把台灣挽回到「談判桌」。

楊世光表示，台灣可不可挽回，兩岸有各自不同的立場，可是台灣可不可挽回在「談判桌」上，將逼迫北京進入到其他選項，「無論是國家（北京）的政治選項、戰術選項，將必然會發生。」楊世光認為，當前民進黨給的善意還遠遠不夠，九二共識是兩岸能否重回談判桌的基本條件，如果連基本的九二共識都不願意承認，回到談判桌的可能性自然越來越低，那也會使北京、華盛頓、台北被迫面臨到不可控的非和平手段風險。

國民黨無濟於事

另一方面，針對國民黨能否在兩岸間扮演煞車角色？前新黨主席郁慕明4月19日也向《多維新聞網》表示，台灣的武統風險當然在上升，年輕一輩的國民黨人，不像過去老一輩的那樣，跟大陸之間還有交往、感情，為了爭取選票，只好保持中性。也因為民進黨是極端的，如果國民黨保持中性，為什麼人家要投你（國民黨）呢？郁慕明認為，必須站在另外一個極端，才能讓選民有所選擇。他説，假如自己是國民黨，一定採取與民進黨對立的路線，才能一爭勝負，國民黨現在優柔寡斷的政策，對兩岸和平並沒有幫助。

前新黨主席鬱慕明感嘆，大陸民眾武統聲浪卻高漲，民間仇恨是最可怕的，對台灣而言當然是損失，因為台灣經濟還是密切依靠大陸。（楊騰凱／多維新聞）

郁慕明感嘆，兩岸之間原先説同胞一家親，過去大陸很羨慕台灣很有氣質、願意助人，覺得台灣人非常好，可是這樣的狀況如今不見了，因為台灣不斷的挑釁，包括將新冠肺炎稱為武漢肺炎、中國病毒等等，台灣挑釁的結果，雖然大陸領導人仍然追求和平，可是大陸民眾武統聲浪卻高漲，民間仇恨是最可怕的，政府之間還會因為政治考慮，會謹慎行事，民間則不是如此，這對台灣而言當然是損失，因為台灣經濟還是密切依靠大陸。