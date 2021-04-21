台灣西子灣泳客慘遭「染黑」滿身惡臭　疑為無良船隻排廢油肇事

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-21 18:41

10多名18日清晨在台灣西子灣晨泳，上岸後身體沾滿黑色油漬，泳衣報銷，也花好多時間才洗掉，氣得罵無良船隻亂排廢油。

名牌泳衣報銷 泳客上岸全身黑（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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海保署表示，海巡人員現勘發現油污在中山大學一帶沙灘及南岬頭消波塊，綿延約50公尺長，已會同海洋局及港務公司等員清理，並追蹤是否為船隻排放。

西子灣平日有許多民眾晨泳，但18日上午10多名泳客上岸後全身沾滿油漬，沖洗很久也難去污，泳客懷疑是船隻排放。一名泳客氣得說，數千元的連身泳衣都報銷了，臉上的油漬還嚇壞人。

海保署表示已會同相關人員布設吸油索、撿拾油污塊，並在相關水域清理油污，會持續追蹤油污來源，了解是否有船隻亂排。

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