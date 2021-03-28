福建海上酒店被封　無良手法曝光　9800元一晚實際環境髒得嚇壞人

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-03-28 07:40

現在，出去旅遊成了很多人放鬆、享受生活的首選項目，在吃住的問題上也格外的重視，這個時候，不少「網紅酒店」主打的環境好、風景優美就相當吸引人了！不過，看似「世外桃源」的網紅酒店也有翻車的時候。比如前陣子，福建漳州一家海上酒店就因為涉嫌非法佔用海域被調查了！今天，日站君就跟大家講一講「漳州網紅海上酒店被責令整改」事件的始末！

「網紅海上酒店」被責令整改！

東山島內灣的海面上，漂浮著一座「小島」，它彷彿生在海面上，這正是海上酒店：海席。可以說，在這裡的日子，基本就是人們夢寐以求的生活：設施齊全、網絡通暢、遠離人群、欣賞落日餘暉……

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但是！這個酒店並沒有取的這片海域的使用權，也就是說，它是違規私自搭建的！日站君在查閱資料的時候，看到了海席公眾號的文章。裡面寫到，海席的設計靈感來源於和朋友的一次閒聊，想在海上垂釣、喝啤酒、吹空調，更是耗費了400萬元，經歷了種種施工上的困難、17個月的時間，建成這座酒店。想法是很出彩的，但原則上的問題不容迴避！

可能有人要問了，這樣的建築，都沒有人管嗎？其實，早在2020年11月酒店老闆就已經被責令恢復海域原狀，並處罰人民幣1萬元，但實際上，這家酒店並沒有按照相關部門的要求整改，而是選擇繼續營業。直到2021年2月份，這家酒店還在營業，而且生意還不錯，據說房間呈爆滿的狀態，接受的房間預定已經排到了今年5月份！

被曝光出來後，有記者以顧客的身份去探訪，發現酒店四周有許多的塑料瓶和垃圾漂浮在海面上，整體環境並不是很好。但酒店負責人表示「我們內部有幾個垃圾桶，一個是廚餘垃圾，一個是固體垃圾，每天早上清理一次，下午清理一次，都會整理帶上岸」。日站君看到現實拍後：真的嗎？我不信！

廁所水直接排落海 宣傳圖與暗黑現實落差大（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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當被問到污水處理的時候，負責人的底氣很明顯不如之前了，「污水處理還是比較原始的，目前都是直排」 。簡單粗暴地說，就是把生活污水直接排到海裡。這可跟宣傳文案上寫的不一樣啊！「環保始終是最重要的踐行詞，有效地保護環境，才能更長久地擁有風景」，所以這就是句漂亮話嗎？難以想像，平時一晚7800元，週五週六、節假日一晚能達到9800元的酒店，在生活污水的處理上居然完全沒花心思！如此簡單粗暴！

2月22日的下午，涉事酒店業主已經自行將酒店拖離海域。不少網友表示：大快人心，早該這樣了！一切了解下來，發現他們似乎只在強調我們的理念多麼好、我們的材料多麼注重，一切建立在尊重環境的基礎上，然而現實卻是，海域使用權沒有、所謂的環保更是「環保」了個寂寞！

那些年 治理環境的行動

其實我們回頭去看，為了「理想」、「經濟」而犧牲環境的建築真的不少。「蒼山不墨千秋畫，洱海無限萬古琴」。2017年以前，我們印像中的大理洱海不知道是多少人的「詩和遠方」，山清水秀、遠離世俗塵囂。但現實卻是：湖內爆發大量藍藻、部分湖面上漂浮著各種垃圾，一時之間，湖里的魚類因為氧氣稀薄大量死亡，散發著惡臭。究其原因，不少商家填湖製造景觀渠道、排污設施並不完善，污水無法進入排污管道，只能經過簡單的處理直接排入洱海、更有商家，忽視證件，直接營業！

網紅打卡聖地洱海的理想與現實（點圖了解更多）▼▼▼

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2017年4月，當地政府決定整頓洱海周圍的生態環境，水生態保護區核心範圍內「一刀切」 ，所有餐飲、客棧一律自行暫停營業，接受檢查，從根本上杜絕廢水排放和生活垃圾！短短1個月的時間，當地就拆除了近2000家店鋪，其中還包括《心花路放》裡的雲渡、《后海不是海》的洱朵。在停業了15個月後，當地政府明確規定：證照齊全的商家在污水處理達標並且外運至污水處理廠後，可以申請複業。最後，拆除的近2000家，只有110多家恢復營業了，其他的店鋪多多少少都存在不達標的現象。

還記得去年，一個話題引起人們的注意，「洱海又見海菜花」，要知道海菜花對水質的要求極高，這也就說明，一切的治理都是有效果的！不知道這個消息會不會讓一些人陷入沉思。治理環境的那段日子，不少人覺得理想不在了、生活沒有了、沒有辦法享受了，可又有多少人想過洱海呢？依靠著山水發家致富的、讚美欣賞這片風景的，又是否愛護過這個地方呢？

斥資100億的葫蘆島成爛尾樓

說到這，還讓日站君想起了葫蘆島上被拆除的海口燈塔酒店，這個酒店來頭可挺大！據說有西班牙專家發現，這個位置在海水退潮的時候有沙洲出現，就建議在海口灣上面建一200米高的燈塔，隨後這裡開始通宵填海，也就成了一座葫蘆形的人工島！當時的宣傳是：擬打造集七星級酒店、免稅購物中心、國際遊艇俱樂部、世界貿易中心為一體的綜合性建築群，投資高達100億元，還放話「秒殺迪拜」、「東南亞第一建築」 ，一時之間風光無限！

可現實很骨感，人工島的未來並沒有朝著預計好的方向發展，葫蘆島的設計圖換了好幾次然而自2012年招標後就處於停工狀態，直到去年被全面拆除已經爛尾了足足8年！其實拆除它還有一個更重要的原因，這座人工島距離岸邊較近，對海口灣的水動力平衡有一定的影響，不利於污水的擴散消化，而拆除人工島，會有利於海洋生態環境的恢復和改善。

環境問題 不容小覷

「保護環境，人人有責」 ，這句標語幾乎是印在我們心裡的，但是好像並沒有什麼太大的作用。我們有太長的時間為了發展經濟忽略了環境、為了所謂的「理想」忽略環境，好似無所畏懼。但當天空不再是湛藍的、水面不再是乾淨的，種種問題開始顯現的時候……人們才會恍然大悟，「冰凍三尺非一日之寒，要想恢復自然並非一朝一夕」！也是經歷過那段日子，我們才深覺，自然環境也是有底線的，「保護環境」可不是一句漂亮話，需要身體力行！所以在當下，任何有關自然的事都不容小覷！

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