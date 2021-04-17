全中國最多辣妹的三亞后海村　如世外桃源　無數人來玩幾天變定居

撰文： 一条 最後更新日期： 2021-04-17 08:00

三亞后海村，正在成為第二個大理。疫情之後，這個兩面環海的衝浪度假聖地，引來「玩得最尖」的那批年輕人在此駐足。在后海村，有無數種方法可以殺死無聊，村子很小，10分鐘就能逛完，新村民們每天抬頭不見低頭見，白天出海找浪、曬太陽、玩躲避球，晚上聽音樂、喝酒、蹦迪，每天都有Party，就像24小時不滅的火人節。3月末，「一条」去到后海村，和十幾位新村民聊了聊，以下是他們的故事。

撰文：謝禕旻 攝影：沈瑋豪 責編：石鳴（一条）

3月，北京刮了一場沙塵暴，上海一連幾周陰雨連綿，而三亞，永遠是晴天。轉眼間，在上海做獨立導演的冰冰已經在三亞后海村生活了一個月。村子不大，不出15分鐘就能逛完，兩面環海，走幾步就能到海邊。冰冰原計劃在這停留五六天，來了之後卻像被吸進「時間黑洞」，回程的機票一再改簽，先是從2月底待到了3月初，本打算3月6號走，後來又推遲到3月末。

性感有味道的「后海女孩」們，在三亞后海村能更加自在地生活（點圖了解更多她們的故事）：

+ 8 + 8 + 8

25歲的盧卡斯是在后海村待了一年有餘的新村民，幹的是和冰冰同樣的活計，平時靠給浪人和遊客拍照為生。他在村口租了一間能看到海的房子，月租1000多元人民幣。來后海村之前，盧卡斯在北京一家青年空間做活動策劃，曾經組織過一場紀念1968五十週年的活動。他一直特別嚮往60年代青年的嬉皮士精神，業餘時間去北大蹭課、吃學生食堂、去鼓樓聽搖滾，過著一種「學術遊民」的生活。

「在后海村，有無數種方法幹掉無聊。」點圖了解更多后海村的生活：

+ 3 + 3 + 3

后海村元老級的衝浪俱樂部「亼樂」喜歡辦復古party，每年萬聖節會有變裝party。標語是“City life sucks”的酒吧「無盡之夏」辦過一個無聲耳機party，音樂不外放，耳機有兩個頻道可以調頻，大家戴著耳機，和喜歡的人調到同一個頻道，在灑滿亮光的沙灘上跳舞。

靠近碼頭的「麥芽」每週都有樂隊，李志和新褲子都去過，而衝浪俱樂部8mm專門開闢出了一個小房間，有時主唱不在，觀眾就自告奮勇上台演唱，樂手會配合彈曲子。

CC大膽型格的作風 與城市裏的普通女孩截然不同

CC （一条授權使用）

如果不是朋友們都叫她「C媽」，沒人能看出CC已經是兒女雙全、大寶8歲的寶媽。她五官精緻、酷愛運動，有著后海女孩標誌性的身形和健美，會在運動背心和短褲之外搭配一雙長到小腿的白色滑板襪。

CC師範大學畢業後就結婚生子，她在長沙和朋友合夥開了一家美容院，時間自由，一有空就全國各地跑、做義工，嘗試新鮮事物。她來后海村定居的過程遵循著「后海村時間黑洞定律」，最初只是想來后海村學衝浪，半年之後，她決定結束早就出現問題的婚姻，把戶口遷到這裡。

原只計劃待3天 最終長居於此 點圖了解CC作這重大決定的原因：

后海村純樸風情 令人減低物慾？

CC搬到后海村之後，每天和這幫好玩的人在一起，有時去日月灣、清水灣找浪，帶帳篷去露營，第二天清晨起來就抱著板子下海衝浪，有時去碼頭的籃球場打球，去健身，有時去瀑布，去潛水，去滑板，每天的生活充實到安排不過來。早上起來拿著包出門，很晚才會回到家。這樣充實而簡單的生活過久了，CC明顯感覺到自己對物質的需求在減少。

之前在城市她會買昂貴的包包、項鍊和手錶，但在后海村，一切以實用價值為首。CC每天背幾十塊的小布包出門，項鍊和手錶容易丟失，全部摘掉，美白類的護膚品也不需要了，頂​​多買一點防曬泥和椰子油，需求量最大的比基尼也從一開始兩三百一套到現在二三十一套。 CC說：「最重要的是你身邊朋友買的都是那種二三十的，超過五十都算貴的了。」朋友們不會覺得你穿貴的比基尼，好大牌，好有檔次，只會真心問一句，「有必要嗎？」搬來后海村這半年，CC被問得最多的問題是，「你在這怎麼生活？靠什麼吃飯？」

CC說：「這邊隨便找個工作，都有三四千，還包吃包住，我再落戶，每個月政府還會給補貼。」CC感到很不解：「你在這待久了，總會有資源的。」 眼下，CC和三個姐妹合開的「辣妹餐廳」也張羅起來了。她們想了一個標語，叫「不准撩妹」，意思就是「我可以騷，你不能擾。」，店裡的服務也準備效仿從大理來的開麵館的朋友：「愛吃不吃」。CC說：「既然已經逃離了城市，開的也是辣妹餐廳，我們就想拽一點，有態度一點。」

City life sucks？換個角度思考，問題可能迎刃而解。

星期一晚上8點，后海村民的夜生活才剛剛甦醒。新開的Reef酒吧放著爵士音樂，老闆娘Pengpeng是典型的后海村辣妹，一周內變換各種造型，這天村子里風很大，她把一頭烏黑蓬鬆的捲發紮成了兩個麻花辮，耷拉在左右兩肩，戴著蛤蟆鏡和Pengpeng說話的是她內蒙古的老鄉，一個唱雷鬼的流浪歌手。

點圖看看「后海村嬉皮士」的生活態度：

工作的縫隙，他會去咖啡館門口抽支煙，和臉熟的村民們聊天，手頭上事少時，下了班會去酒吧坐坐。「我有個程序員朋友，在這每天晚上party，喝酒，玩得太狠了，影響工作效率，後來被公司炒了。」Josh想起「無盡之夏」那句標語「City life sucks」，說：「其實哪個生活都沒有sucks，只有你自己sucks 不sucks」。

從大理來的手作人代代一開始就沒打算在后海村長待，她一向是說走就走的性格，和朋友在碼頭邊合租的房子裡到處都貼著“City life sucks”的貼紙，代代住的地方原來是客廳，沒有床，取而代之的是一頂跟了她很久的帳篷。代代在大理待了3年，臉上有鼻釘，穿著波西米亞風的服飾，胸口和兩隻手臂上都是彩繪，手腕和脖頸上戴的是她自己做的首飾。

后海村聚集了一幫從大理過來的移民。代代去年12月份從景德鎮學完陶瓷來到這裡，本來只是想找個溫暖的地方過冬，沒想到每隔幾天就能遇到闊別多年的朋友。

大理對這個貴州女孩影響很深（點圖了解更多）：

她搬來后海村的3個月裡，看心情出攤，更多時候窩在家裡做手工，有時候租個摩托去萬寧的山里到處逛，那邊的小屋特別美。朋友們都說這就像一個小大理，24小時party，像不滅的火人節，人與人之間「很自由，沒有階級感，又很peace」。

代代去過上海的club，覺得人們都端著，坐下來一塊聊天，聊的都是我們家有幾套房子、要不你帶我做點事，而在后海村，大家對城市那一套沒興趣，「你要是說我今天沖到一道浪，太厲害了，還有興趣聽聽。」在城市里大家一起玩，買什麼吃的，買什麼喝的，一般是各買各的，但在后海村，買一瓶水，代代說：「我喝完之後會遞給你，再遞給他，再遞給她，買一瓶酒也是這樣。」，「我們沒有多少錢，但我們可以分享。」

文藝青年桃子不社交 對后海村的夜生活和社區文化無感 只享受一個人的寧靜

在后海村的村民裡，衝浪俱樂部「賽博空間」的老闆桃子，像個異類。他基本不出去社交，對后海村的夜生活和社區文化無感，人過中年，每天的生活就在店里和沙灘間穿梭，閒暇之餘沖沖浪，夜裡去沙灘喝酒，有時會一個人聽聽海。身材高大的桃子是江蘇蘇州人，骨子裡是個文藝青年，高中時他發現自己唱歌有天分，搖滾、說唱、街舞都玩過，大學畢業後留在南通做夜店駐唱歌手，專心唱了四五年，慢慢就沒有理想，想著賺錢了。

窮小子的野心這時派上了用場，桃子一路從歌手主管升到舞台總監，中間出來自己開了餐館和酒吧，2016年又被老搭檔勸去青島做夜店集團副總，半年後，新的夜店品牌有了點名氣，桃子又感到厭倦，「沒有挑戰了，每天待在這裡好無聊。」於是，他很快辭職，和朋友一塊登山徒步，爬哈巴雪山，帶帳篷去洱海邊露營，走香港徒步路線時能聽野豬野狗的叫聲，一路上新鮮的事物不斷地湧入，桃子覺得很興奮。

8月份來上海之前，桃子和幾個朋友自駕去新疆旅行，沒想到中途疫情爆發，折返後桃子來到三亞后海村學衝浪。他沒請老師，自己買了塊衝浪板，每天下海。一段時間後，他覺得要做點事情，不然「每天光拿個板，在海裡面也很無聊呀。」，就去應聘衝浪教練，結果對方不是嫌他年紀太大，就是說他達不到教練的要求。桃子心想：「難道我在這裡就沒法生存了嗎？」「那開個俱樂部就可以了嘛。」

店剛開起來那陣子，桃子全身的血液又被重新激活，每天夜裡腦袋裡想的都是怎麼把店做起來，「想到一個東西要量尺寸，我就從床上爬起來，去店裡量一下，再回去。」而當店開好了之後，桃子又感到百無聊賴。這種無論如何也無法擺脫的空虛感，從2016年起就一直纏繞著桃子。過去的他心思敏感細膩，朋友圈裡都是詩，下一場雨都能寫出一篇《雨後感悟》，和初戀女友分手後持續七八年，每年生日都會發朋友圈祝福。

而他形容現在的自己，就像一具行屍走肉，感官是麻木的，注意力很難集中，劇情片也看不下去了，每天就是吃喝玩樂，還有工作。桃子說：「這麼說可能有點矯情。」，「比如明天我談了個女朋友，腳踏兩條船被我發現了，我也不會難過的，沒有人可以傷害得了我。」他之所以搬來后海村，也是想看看能否找回原來的自己，如今三個月過去，答案是「不能」。當別人問起桃子，準備在后海村待多久？他會回：「我不知道，哪天不想待了就走了。」

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】