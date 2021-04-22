捷克智庫計劃下半年台灣設點　研究學習抵抗中國干預

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-22 15:33

台媒中央社日前報道指出，捷克智庫「歐洲價值安全政策中心」（European Values Center for Security Policy，EVC）4月20日與台灣駐捷克代表處簽約，計劃2021年下半年落腳台灣，與台灣相關單位合作因應中國的滲透和影響力。 報道稱，EVC是捷克知名智庫，成立宗旨在捍衞中東歐地區的民主，阻止俄羅斯對當地社會的分化和滲透，智庫的報告受到歐美各國安全單位和國會的重視。

智庫負責人揚達（Jakub Janda）表示，台灣機構研究和抵抗中共政權已有數十年，對中國的干預瞭解更多，歐洲人可以向台灣學習。他指出，在台灣成立據點目的是將台灣珍貴的知識引介到歐洲，促進歐洲與台灣在安全和國防相關事務的交流，並讓歐洲其他智庫知道與台灣友善的民主夥伴合作再正常也不過。

報道指出，EVC台北辦公室將由曾任職美國國家民主基金會（National Endowment for Democracy）的克雷默（Richard Kraemer）負責。克雷默表示，期待未來在台灣、歐洲、美國的政府和公民社會之間扮演橋樑角色。

台外交部發言人歐江安4月22日回應捷克智庫赴台設點，她表示外交部誠摯歡迎，將協助後續事宜，包含入境配合檢疫、尋覓辦公地點、完成登記等。 （屈彥辰／多維新聞）（屈彥辰／多維新聞）

克雷默表示，自從1990年代首度進行選舉以來，台灣已克服多次重大挑戰，成為區域內最強大的民主國家，充分證明台灣人民儘管面對中國威脅，依然守住民主價值和堅持不懈。

台外交部發言人歐江安當地時間4月22日被詢及此事回應，表示外交部對此誠摯歡迎，未來願比照國際智庫來台設點就簽證申請、入境配合檢疫、尋覓辦公地點、完成登記等事宜提供相關協助。

她説，EVC成立於2005年，是捷克重要智庫，主要研究範疇是境外影響力對民主體制的戕害，該中心在中東歐地區建立涵蓋外交、國防與安全領域的廣泛人脈，近年來專注研究假訊息在歐洲滲透樣態、強化民主防衞機制、民主國家共同面臨挑戰等議題，研究成果備受歐洲學界及政界人士肯定。

歐江安表示，通過台灣駐外館處與全球各地智庫以合辦研討會或就共同關切議題進行研究、合作與交流，尤其擴大國際民主連結，一直都是外交部不斷努力推動的工作，樂見EVC 、德國瑙曼基金會（Friedrich Naumann Foundation）、美國國際民主協會（National Democratic Institute, NDI）、美國國際共和研究所（International Republican Institute, IRI），以及更多民主自由國家的智庫及NGOs選擇來台設點，印證台灣是亞洲捍衞民主自由的燈塔，以及保障人權的堡壘。

（綜合報道）