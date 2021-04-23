店內閉路電視拍攝片段傳至大陸？台灣海底撈：不會在台灣以外備份

撰文： 彭琤琳 最後更新日期： 2021-04-23 20:09

印度《星期日衛報》（Sunday Guardian）日前報道，海底撈加拿大溫哥華分店將店內閉路電視所拍攝片段傳至中國備份，台灣各分店內同樣安裝鏡頭。對此，台灣海底撈周五（23日）凌晨發表聲明稱，公司對顧客資料有嚴格的管理規範，並強調所有影像資料暫存門店，從未且將來也不會在台灣以外地區備份。

台灣海底撈周五在Facebook針對外界關切海底撈裝設監視器一事發出4點聲明。聲明首先提到，裝設監視是希望能保障消費者用餐權益與安全，避免服務不周，也希望能改進服務品質，且影像從未拿來進行顧客識別分析，影像也會依照錄影順序循環覆蓋，影像一旦被覆蓋就等同刪除，不會有額外保存行為。

聲明又強調，所有監視器影像都嚴格遵守當地法律規定，且暫存在店面，從未在台灣以外地區備份，會依據相關法規妥善管理。

聲明還說，海底撈非常重視顧客隱私保護，對顧客資料嚴格的管理規範，只要有裝設監視器設備的店面，都會善盡設置提示標誌告知顧客，且設備也會安裝在醒目的位置，且不會錄音。聲明最後指出，在店面營運管理中如有違反法律，願意依法承擔相應責任。

海底撈台灣區總經理李瑜日前也回應稱，外媒發布的資訊與事實情況不符，誤導讀者，涉嫌損害公司商譽，公司已經與印度《星期日衛報》進行交涉，要求對方刪除相關報導，並保留追究其法律責任的權利。

陸委會發言人邱垂正周四（22日）表示，經濟部已函請海底撈在台投資人說明情況，大陸企業赴台投資經營應遵循台灣的規定。他還透露，除了經濟部，其他相關部門亦會跟進。

（綜合報道）