海底撈荃灣店估計有百個閉路電視鏡頭　店員：怕服務唔好

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-04-21 23:46

海底撈加拿大溫哥華分店被指將店內閉路電視所拍攝片段傳至中國備份，台灣各分店內同樣安裝鏡頭，店方斥報道失實。海底撈本港設有5間分店，在荃灣海之戀商場分店所見，整個用餐區安裝大量閉路電視鏡頭，平均一枱兩部。公司未有回應所拍攝片段是否會傳到內地，職員則解釋說：「正常嘅，因為怕錢銀問題啦，應該怕服務唔好啫！」

於海底撈荃灣分店門外，已不難發現用餐區有安裝閉路電視鏡頭。（香港01記者攝）

台灣海底撈斥報道涉嫌損害商譽

於內地有過千所分店的火鍋店集團海底撈，一向以服務周到著名，但近日有來自北京的食客表示，當地分店天花設有大量閉路電視鏡頭，包廂也有安裝，形容店內鏡頭「星羅棋布」。近日有傳媒報道海底撈加拿大溫哥華的分店在總公司要求下，每枱安裝2個閉路電視鏡頭，拍到的影片會傳至中國備份。

台灣分店內同樣遍佈鏡頭，台灣海底撈發聲明，指涉及加拿大分店的報道與事實不符，誤導讀者、涉嫌損害商譽，公司已要求對方刪除報道、保留追究權利。

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記者於海底撈荃灣分店內走一圈，天花有一列閉路電視鏡頭。（香港01記者攝）

幾乎每枱上方有兩部閉路電視

《香港01》記者今日以客人身份，到荃灣海之戀商場海底撈視察，於門外已發現用餐區天花有閉路電視鏡頭，門口位置最少安裝四部。記者於店內走一圈，發現幾乎每枱上方附近都有，平均每枱兩部，全場估計有過百部。

記者以客人身份向店員查詢原因及相關用途時，對於說：「係呀，都係，因為怕錢銀問題，又怕我哋服務不殷勤…」記者離開店前再次查問原因，店員再說：「正常嘅，因為怕錢銀問題啦，應該怕服務唔好啫……怕我哋做得不足，不好！」

深圳海底撈

海底撈本港分部職員說，所有有關餐廳操作、查詢均不能代表作答，需要上報北京總部以待相關人員回覆，同時又未能回應會否將畫面傳到內地總公司系統內，惟記者曾到網站以書面查問，暫時未有回應。