太魯閣號再出事工人違規進場被撞傷　台鐵罰廠商30萬元並研議解約

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-24 15:59

台鐵太魯閣號408次列車本月初在花蓮清水隧道出軌，造成49人死亡的慘劇歷歷在目之際，台鐵又出現工場違規施工導致的事故。 405次太魯閣號今日（24日）上午行經宜蘭武塔站時，有月台加高工程施工廠商工人違規進場施工，結果跨越軌道時遭撞，後被送醫，事件同時造成北迴線列車延誤。台鐵決定對涉事廠商罰款30萬元（新台幣．下同，約8.3萬港元），並研議解約。

台鐵表示，今日405次太魯閣號自台東開往樹林太魯閣，上午8時45分通過武塔站時，有負責月台加高工程的工人跨越月台，導致列車緊急煞車後仍撞上。事後52歲王姓工人已被送醫，目前清醒無礙，而現場停車後晚13分開車。

事發於武塔車站。（網上圖片）

台鐵指，經調查，宜蘭工務段派員辦理保修作業尚未完成，廠商未獲通知即進場作業，已依約要求對廠商採取重罰，並研議解約，徹底防止再發生類似情況。

台鐵本月初才發生太魯閣號列車出軌事故，初步查明是有工程車從上方溜逸滑落下方軌道，並撞向正在高速行駛的408次列車釀禍。事故最終造成49人死亡、218人受傷。台灣勞動部在周三（21日）表示，初步認定台鐵有違反職安法危害告知、承攬管理共兩項規定，相關事證已收集完畢，將開罰30萬元新台幣。

（綜合報道）