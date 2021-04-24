台7歲男童學柔道慘成植物人　教練是前法警揭無證照「義務授課」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-24 15:58

台灣台中市一名7歲黃姓小學生，周三（21日）在私人柔道館練習時，遭教練、學長輪流重摔27次，即使當場哭喊仍無果，最終他嘔吐、昏迷需送院搶救，及後因顱內嚴重出血陷入重度昏迷，醫生更宣告其腦死亡，現僅能靠呼吸機維持生命。 涉事何姓教練是一名退休法警，台中市運動局、教育局都證實，其只有「段級」，沒有教練證。他事後被依過失傷害罪移送，惟台中地檢署周六（24日）複訊，認為其無逃亡之虞，裁定請回。

家屬表示，該男童學柔道才兩星期，還未學會護身倒法等相關技巧，即被教練、學長輪流重摔多次，即使他多次求饒，更雙膝跪地苦苦哀求，教練也不為所動，男童繼續被迫進行側摔、過肩摔。之後，男童在地上無法起身，其舅舅察覺不妥馬上將其送院，可惜為時已晚，需緊急接受開顱手術及入住深切治療部（ICU）治療。

醫生表示，男童身上瘀傷處處，腦部的撞擊更似承受了車禍的衝擊力，情況不樂觀。家長則稱現時只能等待奇蹟出現，「醫生說他（男童）很想靠自己呼吸，他也不想靠這個儀器」。

事件引發廣泛關注，台中市教育局指，男童對柔道有興趣，卻在學習期間不幸發生意外，當局對此深感難過與遺憾，除持續關心男童的救治與復原進度外，當局亦已請學校主動協助家長提供法律扶助，必要時會協助求償。針對有關疏失責任，當局也將全力協助家長，必定追究到底。

台灣「中華民國柔道總會」亦在Facebook發文就事件表示痛心，並嚴正譴責不適任者擔任柔道教練一職。聲明更指，涉事何姓教練並未具有他們核發的教練證照，且影片中的摔法也絕對不是他們教導幼兒柔道的方式。而台中市運動局、教育局都證實，何男只有段級，沒有教練證。

不過台中市柔道委員會理事長李成顯則指，在涉事豐原體育館授課的教練都是「義務授課」，只要向學校申請場地、家長拜託就會開班教學，且沒有收費。李又指，教練證是教育部近數十年才推動的，以往柔道運動按慣例是有段級者就能當教練，而沒有教練證的何男只是義務幫忙開課。

經過調查，何男為退休法警，到案後坦承曾多次重摔並袈裟壓制男童，被依《業務過失傷害罪》送辦。台中地檢署周六進行複訊，因仍待傳喚其他證人，加上考量教練無逃亡之虞，故裁定請回。至於涉事豐原體育館場地，市教育局表示其確定不會再出借給柔道委員會使用，並會逐一檢視授課教練的資格，確保學生安全。

（綜合報道）