台7歲童學柔道被重摔27次致腦死　曾哭叫「手腳很痛拜託別繼續」

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-04-24 14:31

台中市豐原區某國小一年級的7歲黃姓男童，4月21日在私人道館上被67歲何姓教練及國小四年級的學長重摔27次，導致顱內出血而腦死。對此，黃姓男童的爸爸說，醫生幫兒子開刀時，竟然驚訝傷勢跟「被車撞到」一樣。

小童被摔至腦死，醫生驚訝傷勢「像被車子撞到一樣」：

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黃姓男童4月8日開始學習柔道，但基礎的受身、保護身體的方式都還沒學會，16日就開始學習對摔，直到4月21日與教練、學長對練，接連被重摔在地27次，導致憾事發生。

「拜託別再繼續…」黃姓男童奮力嘶叫，哭喊自己的腳、手很痛，但何姓教練沒有停止，反而抓起男童繼續對練，最後男童翻白眼送醫，因顱內出血開刀，目前處於腦死狀態，只能依靠呼吸器維生。

對此，黃姓男童的舅舅表示，他本要記錄姪子的練習過程，卻目睹慘事發生。黃姓男童的爸爸則說，兒子當下嘴唇發白、翻白眼，緊急送醫開刀時，醫生對他們說「哇這個很嚴重，（跟）被車子撞到的樣子一樣。」

何姓教練偵訊時坦言，的確有對男童側摔但屬合理訓練範圍，並無過當。警方表示，初步認定男童身上的傷是新傷，因此依業務過失致死傷害罪送辦教練。

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