中美洲經濟整合銀行在台灣設立亞洲首個辦事處

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-23 16:48

台灣外交部在周五（23日）釋出新聞稿，表示台灣與中美洲地區的國際開發銀行「中美洲經濟整合銀行」（Central American Bank for Economic Integration，CABEI），於當天以視訊方式共同簽署協定，該行將在台灣設立亞洲首個辦事處。

CABEI與台灣簽署協定，將在台灣設立亞洲首個辦事處。（台灣外交部提供）

外交部長吳釗燮在協定簽署儀式上致辭時表示，CABEI在台灣設立辦事處對雙方均深具意義，一方面CABEI是第一個在台灣設立分支機構的政府間國際組織，另一方面，台灣是該行在中美洲以外設立辦事處的第一個地方。

吳釗燮稱，CABEI是美洲最重要的國際開發機構之一，台灣自1992年以區域外會員國身分加入後與CABEI密切合作，促進區域發展與整合，台灣樂願成為該行拓展亞太地區業務的建設性夥伴，也期待未來與CABEI及該區域友邦打造更堅實的合作關係。

CABEI總裁莫西（Dante Mossi）則指，CABEI成立在亞洲的第一個辦事處，可使該行擴展至具世界能量的新大陸，不僅強化與該區域的連結，併為中美洲吸引更多資源、投資以及第一流的知識。洪都拉斯財政部長、CABEI理事會主席米登塞（Marco Midence）就強調，台灣對洪都拉斯的經濟與社會發展，提供多樣的技術援助及金融合作，彰顯台洪的堅定情誼。

（綜合報道）