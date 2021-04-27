台北派出所遭黑衣人搗亂　前所長擅刪監控畫面涉湮滅證據等罪送辦

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-27 17:08

台北市警松山分局楊姓體技教官日前深夜飲酒後，在分局附近與10多名黑衣人發生口角，楊擔憂遭毆狂奔回分局並躲進辦公室，眾黑衣人則衝進分局叫囂，還打爛中崙派出所值班台電腦。 事後，閉路電視影像疑似遭刪，對此台北市警察局長陳嘉昌周二（27日）表示，前中崙所長稱是不小心刪除影像，但已還原，前所長及現任副所長依湮滅證據等罪嫌函送偵辦。

台北市議會警政衛生委員會當日上午召開會議，無黨籍議員楊靜宇質詢時稱，中崙派出所電腦被砸壞後，傳出案發當天監視影像因停電消失，由於所內有槍械、證物等重要物品，楊要求檢討各派出所是否有不斷電系統。國民黨籍議員陳炳甫則表示，案中根本有閉路電視畫面，非因停電未錄影，要求清查前所長是否受外力影響而刪除畫面，他又不認為一名所長敢刪除畫面。

陳嘉昌答詢時表示，當時松山警分局長聽信前所長報告才在未調查清楚下對外發言，導致資訊不正確，後續會檢討，又指當時閉路電視錄影遭格式化，所以無法立即掌握，刑警大隊日前已還原案發時的影像。陳續指，從閉路電視畫面可見，中崙派出所前所長跟分局長報告的有出入，前所長所稱的是不小心刪除畫面，日前依縱放人犯、湮滅證據罪嫌把前所長及副所長函送檢方偵辦，另3名涉案者也函送偵辦。

另外，國民黨籍議員李明賢質疑，如果案發時的畫面已還原，是否清查前所長刪除的原因，且應加重行政懲處。陳嘉昌則稱，案發當日中崙派出所副所長在場，前所長隔天才返回派出所，他認為副所長已不適合擔任主管職務，後續會再檢討行政懲處。

案件發生於本月15日凌晨，楊姓教官與友人餐敘後返回警分局途中，見到飲酒的徐姓男子、凃姓男子及其友人在路口喧譁，於是出言提醒放低音量，惟遭徐男等人尾隨至中崙派出所理論，徐男並碰倒電腦螢幕致其掉落損壞。

（中央社）