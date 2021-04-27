印度疫情｜台外交部：隨時提供協助　已開始協調醫衞機構

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-04-27 20:30

印度近期新冠肺炎疫情失控，單是4月25日就新增35.5萬例確診、2807人病歿，雙雙創下全球新高紀錄，甚至傳出火葬場來不及火化遺體，不禁令外界疑惑，是否實際病歿人數高於通報數字。 台外交部表示，已開始協調台灣醫衞機構及相關平台，以協助印度。

台外交部發言人歐江安4月27日表示，台灣對於印度急遽升高的新冠肺炎疫情相當關切，已向印度駐台代表戴國瀾表達台灣願意協助的意願。 （屈彥辰／多維新聞）

對此，台外交部發言人歐江安4月27日表示，印度是台灣的重要理念相近朋友與重要國際合作夥伴，台灣對於印度近日「新冠肺炎」疫情急遽升高極為關心，台灣外交部長吳釗燮於近日印度疫情升高之際，即指示台灣外交部政務次長田中光、亞太司長曾瑞利向印度駐台代表戴國瀾（Gourangalal Das）轉達台灣政府與人民的誠摯問候及台灣即時提供協助的積極意願。

歐江安説，戴國瀾對台灣政府與人民展現休慼與共的精神深表感謝，並表示將告知台灣方面印度所需協助的項目。

歐江安説，為爭取時間，台灣外交部另請台灣駐印度代表處了解印度目前抗疫迫切需要的醫療物資（例如氧氣相關設備），並開始協調台灣醫衞機構及相關平台以利整合資源與人脈，加速人道援助的流程。另外，台灣駐印度代表處與駐清奈辦事處也同步聯繫印度僑民及台商，關心他們的現況與生活所需，隨時提供必要的協助。

歐江安強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。她説，台灣有能力也有意願繼續對國際社會作出貢獻，台灣將持續與印度等夥伴國家攜手合作，共同因應疫情挑戰，提供台灣防疫經驗、物資等醫衞協助，以期協助印度早日度過疫情難關。