美國防部批准售改良型高速反輻射導彈　強化台軍F-16戰機機隊戰力

撰文： 陳宗逸 葉琪 最後更新日期： 2021-04-28 16:34

時任美國總統特朗普早在2017年，就已宣布對台灣出售共50枚AGM-88B高速反輻射導彈（HARM）等武器裝備。 承包商洛歇馬丁（Lockheed Martin）在當地時間4月27日發出新聞稿，指已獲得美國國防部批准價值1.38億美元的新合約，將會在2022年9月30日前交付台灣改良型AGM-88B高速反輻射導彈。

美國國防部指出，改良型AGM-88高速反輻射導彈的雷達軟件系統更佳，數據系統也有所更新，配備更為先進的敵我識別系統，提供予台灣的F-16戰機。新合約還有為機隊開發與部署「自動防撞地系統」（Auto Ground Collision Avoidance System，Auto GCAS）。

洛歇馬丁公司在新聞稿中則表示，AGM-88高速反輻射導彈是設計用於瞄準敵方防空系統的中程空對地導彈，可以鎖定不斷變換目標座標（電子欺敵）的具備現代防空導彈系統（IAD），具備對於使用關機來迴避反輻射攻擊的目標有記憶能力，並且可以進行攻擊。

據介紹，上述合約原屬於時任美國總統特朗普在2017年批准的14.2億美元軍售案項目之一，當時的軍售案包括有MK48重型魚雷、MK46魚雷性能提升取代台灣劍龍級潛艦使用的老舊魚雷、可掛載於F-16戰機的AGM-88高速反輻射導彈、AGM-154聯合遙攻武器。

（綜合報道）