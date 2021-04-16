美國對華連環打出「台灣牌」「特規拜隨」恐致擦槍走火？

撰文： 江流 最後更新日期： 2021-04-16 20:00

美國總統拜登（Joe Biden）派遣3名與其個人關係密切的高級「非官方」代表於4月14日已抵台。白宮官員稱，這是拜登對台灣及其民主承諾的「個人信號」。拜登遣團赴台的這一舉動顯然是對5天前美國更新對台交往準則的驗證，也是對近來中美軍艦對峙頻繁的台海投下的又一枚「爆彈」。 由熟稔且親台的美國前參議員陶德（Chris Dodd）和兩位前常務副國務卿阿米蒂奇（Richard Armitage）、斯坦伯格（James Steinberg）組成、涵蓋美國兩黨的政府非官方代表團將在台灣總統府與蔡英文會面。這令蔡英文政府方面振奮宣稱這「展示台美關係的堅若磐石，也充分表達美國跨黨派對台灣的支持」。台灣方面的欣喜自然有自賣自誇的成分，拜登政府主動與台灣方面「秀恩愛」做給北京看則更值得注意。

與美國總統拜登關係密切的自身要員所組成的代表團已於當地時間4月14日抵達台灣，在這幾天前美國國務院剛剛宣佈了更新美國對台交往準則，鼓勵美國官員對台接觸。（中央社）

回看過去一個多月華盛頓的動作就知道，拜登的兩岸政策已經呼之欲出。從最近的來説，就在美國非官方代表團訪台之際，美國總統氣候問題特使克里（John Kerry）也抵達上海，這種軟硬兼施的策略其實是拜登就任伊始就強調過的對華策略。圍繞這樣的對策，美國先是試圖找回昔日盟友，又有針對性地迎合菲律賓「求保護」的信號。當然，拜登最清楚的，與中國交手最得力的那張牌始終是台灣。

一個北京也必須直面的問題是，當白宮甚至美國社會都形成遏華共識後，民進黨以及試圖推動台獨的勢力的確迎來了所謂的戰略機遇期，台美之間的依存度也的確會隨着大國對抗的局勢而被推高。

就在拜登上任不久，他已經在一個月之間先後台簽署了「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，派遣美國駐帕勞大使隨帕勞總統赴台訪問，釋放繼續對台軍售常態化信號，甚而在4月9日宣佈了與台灣互動的新準則。

根據美國國務院所稱，更新後的美台交往準則仍將維持與台灣的非官方關係，並在原有一個中國架構下放寬與台灣往來規定；在不違反一中政策的原則下，美官員將可到台北駐美代表處和「雙橡園」與台官員會面。

儘管後者這樣的互動在所謂的新準則之前已經行之有年，但此次的「透明化」效應仍然是對北京的一個明顯表態。首先，這是特朗普（Donald Trump）下台前就揚言要取消的「自我施加的限制」，而拜登就任後以「新準則」冠名，顯然，這是鮮明的「特規拜隨」信號。此外，該準則鼓勵美國官員對台接觸，不排除這是美國以「切香腸」戰術試探北京底線，逐步擴大美台交往的灰色地帶，逐步侵蝕其對中美三個聯合公報的承諾。

中國「遼寧號」航母於４月間在西太平洋的軍演與航行被美國密切監視，圖為美國軍方發佈的海上眺望遼寧艦的圖像。（美國海軍官網）

但是正如中國外交部所警告的，華盛頓確實是在台灣問題上「玩火」，而台灣也自以為在極有可能是機遇的風口被推入戰爭邊緣。雖然中美台三方似乎都在有意識地避免擦槍走火的發生，但誰又能保證不會發生意外。而事實上，台海擦槍走火乃至爆發戰爭的風險，的確真實存在。

4月12日，解放軍派出25架軍機飛入台灣西南防空識別區，這次行動創下2020年9月以來，解放軍軍機繞台數量最高的紀錄。在此期間，中國「遼寧號」航母以及隨行的5艘軍艦在西太平洋海域軍演，期間有中國解放軍退將放話航母編隊訓練或包含解放台灣全程演訓，官方央視《海峽兩岸》節目在關注該次軍演時稱，遼寧艦編隊的此次軍演體現了中共軍改的方向與意志。

與此同時，美國「羅斯福號」航母實現2021年第三次駛入南海，且美國海軍官網發佈了一張「馬斯廷」號驅逐艦艦長裏格斯（Robert Briggs），以及美軍中校斯萊（Richard Slye）從艦橋操舵室外，目視遼寧艦經過的照片。從該張照片中可看出並排航行的「馬斯廷」號與遼寧艦的距離並不算遠，甚至可以從美軍的視角看清遼寧艦舷號及其甲板上的艦載機，且照片中美國海軍軍官「翹腳」的動作也被認為頗具宣示意味。

中國航母與美國軍艦在西太平洋的遭遇恰是中美台當前局勢的一個映射，在中美進入強對抗時代之後，美國不斷升級對台舉措確讓其看起來佔據表面優勢，但要知道大國合作在利益領域合作，大國競爭在要害部位競爭，而大國的博弈也往往就是在方寸之間，在問題的尖鋭地帶搶得控制與主動。這也是儘管北京從特朗普下台之前就一直劃定台灣問題的紅線，而美國仍然不斷升級台海矛盾的原因。