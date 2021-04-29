台灣海巡艦艇塗裝新增「TAIWAN」　蔡英文：展現決心捍衞藍色國土

撰文： 林仕祥 葉琪 最後更新日期： 2021-04-29 17:48

台灣總統蔡英文在周四（29日）表示，2021年起台灣海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣，會陸續完成各式艦艇的塗裝，不僅可以讓海巡同仁更清楚辨識、更安全執法，更是代表「中華民國台灣」，展現精實訓練、捍衞藍色國土的決心。

蔡英文表示，台灣海巡艦艇舷側新增「TAIWAN」字樣，不僅可以讓海巡同仁更清楚辨識、更安全執法，更是代表「中華民國台灣」，展現精實訓練、捍衞藍色國土的決心。（台灣總統府圖片）

蔡英文在當天南下高雄，出席台船嘉義級巡防艦首艘艦嘉義艦交船，以及第二艘新竹艦命名下水典禮。她致詞辭時表示，兩個禮拜前是台灣海軍第一艘萬噸級新型兩棲船塢運輸艦下水，今天則是台灣海巡署第一艘4000噸級巡防艦嘉義艦交船，連續兩次第一，都代表政府有決心、信心，要具體落實「國艦國造」，強化國防自主的政策。

蔡英文説，相信隨着嘉義艦的交船、投入訓練、成軍，以及後續新竹艦等相關建案的落實，未來台灣海巡同仁在執行各項勤務上，都能更有力量，也更加地安全。

嘉義艦配備鎮海火箭彈。（台灣總統府圖片）

她特別提及台美先前簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，雙方要在保護海洋資源、打擊非法及聯合搜救等工作上共同合作，期許所有海巡同仁在緝私、驅離取締越界漁船及海上救援同時，也肩負深化國際合作的任務。

（綜合報道）