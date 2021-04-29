台行政院修法：軍人向陸港澳人民洩密可判囚18年　戰時最高判無期

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-04-29 17:11

台灣行政院今日（29日）在院會通過《陸海空軍刑法》修訂草案，增訂現役軍人洩漏或交付軍事機密給外國政府、人民、大陸人民、港澳居民或其派遣之人，處最高12年以下有期徒刑，若涉及絕對機密者，加重其刑至1/2、最高處18年徒刑；戰時犯者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。草案將送立法院審議。

台灣現行《陸海空軍刑法》規定，現役軍人若洩漏或交付關於軍事上應秘密的文書、圖畫、消息、電磁紀錄或物品者，處3年以上10年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑。

若修法得以施行，軍人向陸港澳人民洩漏機密，非戰時可以被判處18年有期徒刑。（資料圖片／中央社）

這次修法將現役軍人洩漏或交付軍事機密者分成3個層次，包含「一般人」、「敵人或是其派遣之人」，以及「外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人」。除原規定外，修法新增現役軍人洩漏或交付軍事機密於外國政府、人民、大陸地區人民、香港、澳門居民或其派遣之人，將處5年以上12年以下有期徒刑。戰時犯者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑。

而若洩漏或交付對象是敵人或其派遣之人，原處死刑或無期徒刑，這次修法則是將平時與戰時做出區隔，平時只處無期徒刑或10年以上有期徒刑，戰時犯者處死刑或無期徒刑。

所謂「敵人」，陸海空軍刑法現行規定為交戰或武力對峙的國家或團體，這次因應反滲透法有關「境外敵對勢力」的定義，草案增列交戰或武力對峙的「政治實體」也是敵人。

（中央社）