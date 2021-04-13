上海前市長楊雄人生謝幕　最後官場生涯見證兩岸冷暖

撰文： 鄭文翔 最後更新日期： 2021-04-13 19:00

4月12日，上海前市長楊雄過世，享年68歲。內媒的相關報道形容他為中共「優秀黨員、忠誠的共產主義戰士」。據瞭解，楊雄於2001年出任上海市政府副秘書長，2003年任副市長，2012年出任中共上海市委副書記，自2012年12月至2017年1月間擔任上海市長，亦算是其投身政壇的巔峯時刻。身在眾多台灣人生活的上海灘，楊雄與台灣的關係，主要仍是當年在上海舉辦「雙城論壇」期間，曾與台北市長柯文哲有過一番互動而受到關注。

2015年8月18日，台北上海城市論壇上午登場，柯文哲（右）與時任上海市長楊雄共同參與。（台北市政府供圖）

不過，其實早在2008年時，當時擔任上海市常務副市長的楊雄就曾率團赴台灣營銷世博會，並與時任台北市長郝龍斌進行會面。而在擔任上海市長後，楊雄則於2015年與率團至上海蔘加「雙城論壇」的台北市長柯文哲會面。2016年後，民進黨蔡英文再度執政，雙城論壇雖持續辦理，但楊雄就沒有到台北參加該年的論壇，而是由中共上海市委統戰部長沙海林赴台。

事實上，在2015年的雙城論壇晚宴中，楊雄不僅重申「九二共識」，也提到了習近平的「四個堅定」（堅定不移走和平發展道路、堅定不移堅持共同政治基礎、堅定不移為兩岸同胞謀福祉、堅定不移攜手實現民族復興）。楊雄強調「九二共識」是兩岸和平發展的基礎，但柯文哲當時並未給予具體回應。

而雖然柯文哲對九二共識沒有直接的反應，但據事後的轉述，柯文哲對於楊雄所提之九二共識仍表示「互相瞭解、互相尊重」，他也認為，這是雙方建立互信的過程。更重要的是，在當年雙城論壇會議上，柯文哲又再次重申了頗受大陸讚賞的論述，也就是被歸納為「一五新觀點」的想法。

在柯文哲當時的表述中，他強調台海雙方應尊重兩岸過去已經簽署的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，以「互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作」的原則，秉持「兩岸一家親」的精神，促進交流、增加善意，讓兩岸人民去追求更美好的共同未來。

想當然爾，柯文哲的相關言論，在台灣內部激起不少討論，當時民進黨因剛與柯在市長選舉中合作，因此沒有太多直接批評，但諸如賴清德等人則質疑，大陸飛彈不撤，要怎麼「兩岸一家親」？國民黨方面則有意見認為柯文哲的説法，「太偏大陸」，至於對柯文哲本人來説，相關説法也成為日後其與民進黨「分道揚鑣」的濫觴。

對於楊雄而言，在2015年與柯文哲的互動背景中，當時台灣仍是由國民黨馬英九執政，兩岸關係仍處在馬時代末期的餘温，甚至該年底，國共兩黨領導人還實現了1949年以來的首次會面。也因此，雙方在雙城論壇中有着熱絡的互動，雖然各有各的堅持，但有交流、有意見交換，增進彼此互相理解，就是一樁好事。

2015年末，兩岸領導人在新加坡進行「習馬會」。（新華社）

待楊雄於2017年初卸任後，兩岸關係也隨着蔡英文上台、台灣再度政黨輪替、以及民進黨政府不認「九二共識」而陷入冰凍至今。甚至到近兩三年時，雙城論壇更被認為是兩岸之間碩果僅存的官方平台，但不僅柯文哲個人的聲望持續下修，當年楊雄跟柯的熱絡場景也不再。或許可以説，楊雄官場的最後生涯，恰也見證了兩岸往來由熱轉衰的那一頁。