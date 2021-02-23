河北男子服刑期間被打成植物人　監獄人員疑施虐致「睜眼昏迷」

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-23 17:54

2020年2月，耿某因涉嫌搶奪罪，被河北省香河縣警方拘捕，並判處10個月有期徒刑。但在看守所內服刑期間，耿某疑因自殺、自殘、不服從管教等行為被看守所在押人員多次毆打，導致其成為植物人，傷勢較重、對外界無任何反應。對於涉嫌「虐待被監管人」罪的相關人員，當局已經立案調查。

耿某被毆打至「植物生存」狀態。（騰訊新聞）

據河北省香河縣人民法院的刑事判決書顯示，耿某於1985年出生於邯鄲市魏縣，小學學歷。2020年2月9日，因涉嫌搶奪罪被當地警方刑事拘留，並於同年2月14日被正式拘捕後，羈押在香河縣看守所。

耿某的妻子李女士表示，2020年4月30日，她接到香河縣警方的通知，指其丈夫耿某因重傷入院，「當天下午是刑警隊通知的我，讓我來醫院」。李女士稱，到達醫院後，耿某已經為昏迷狀態、頭部綁著繃帶、脖子上和腋下都有瘀傷，「我當時趕緊簽字，簽完字（耿某）就被送進手術室，手術後也一直是昏迷狀態」。

據傳，耿某被送往醫院前兩個小時已經昏迷，無法被喚醒，曾嘔吐一次，且小便失禁。在送往醫院後診斷為顱腦閉合傷、腦疝、硬膜下血腫、頭皮挫傷、頭皮挫裂傷、全身多處軟組織損傷、手術後顱骨缺失。

為耿某治療的醫生介紹指，「他這種昏迷不是真正的昏迷，是睜眼昏迷，他什麼都不知道，不能吃、不能喝、拉撒都不知道，對外界沒有反應，我們把它近乎於植物生存」。

耿某的入院記錄。（騰訊新聞）

至於耿某被重傷原因，李女士稱當場詢問時並未得到回復。直至同年8月30日，李女士才被告知，耿某是被看押人員毆打後導致重傷。當李女士要求觀看看守所的閉路電視時，又再被拒絕，「看守所的監控視頻應該24小時無死角，我們想知道丈夫在看守所到底經歷了什麼。但看守所說視頻是保密的，不讓家屬看。截至目前，我們也沒有看到案發時的視頻」。

事發後，李女士向廊坊市人民檢察院反映了相關情況，請求調查案件真相。2020年的11月，該院以「信訪答复函」回應李女士指，「耿某因自殺、自殘、不服從管教等行為被看守所在押人員多次毆打，相關人員涉嫌虐待監管人，使用械具超過了必要限度，目前已立案偵查」。

香河縣公安局也表示，案件正在進一步偵辦中。李女士就希望，相關部門可以公正調查，還耿某公道。

香河縣公安局表示，案件正在進一步偵辦中。（騰訊新聞）

（紅星新聞／騰訊新聞）