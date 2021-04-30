半導體產業頻被挖角人材嚴重流失　台灣禁求職平台登大陸職缺廣告

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-04-30 10:31

據台媒《中央社》報道，由於台灣的半導體產業強勁，近年被中國大陸挖角致人材嚴重流失，為此台灣勞動部近日發函給各人力銀行，禁止協助廣告招募或仲介人員前往中國大陸就業，若涉及仲介行為最高可開罰至500萬元（新台幣．下同）。

據報道，104人力銀行、1111人力銀行及yes123求職網等台灣多個求職平台均證實已收到勞動部的函件，其中yes123求職網亦回應指出，網站上200多個與中國大陸相關的職缺已全數下架，屬性多為幼教業。

報道引述104人力銀行事後發出的公告，其提到勞動部在函件中指出，近來受美中科技戰影響，中國大陸半導體產業發展受阻，積極透過挖角及滲透等手法建立自主供應鏈。台灣半導體研發人材經驗豐富、語言相通且易於管理，儼然成為中國大陸鎖定的挖角目標。

大陸近年正致力發展半導體產業。（中央社）

函件並提到，行政院已於4月召開「研商防制人材挖角會議」，邀集陸委會、法務部、經濟部及勞動部等研議建立有效的防制人材挖角機制。勞動部遂於近日依照台灣地區與大陸地區人民關係條例發函予各人力銀行，明令禁止替企業廣告召募人員前往中國大陸就業。

勞動部勞動力發展署就業服務組組長陳世昌在受訪時就表示，兩岸人民關係條例條文已列明，工作地點在中國大陸的職缺，在台灣基本上是不能發布廣告。不過，若是台灣企業是經過經濟部投審會許可至中國大陸投資，且在當地有實際營業行為時，就可以在台灣刊登職缺廣告，是唯一例外情況。

陳世昌稱，法條原本就存在，只是過去考量兩岸產業交流，且對於台灣民眾就業機會也不失是一個可能性，所以都採寬鬆認定。但近期因為中國大陸在半導體、紅色供應鏈加強針對台灣的人材挖角，使在國際上有優勢的台灣產業，可能造成競爭力威脅，因此政院跨部會會議決定要積極處理、要求有必須從嚴定義，並進行規範及管制。

（綜合報道）