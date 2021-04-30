被雜誌稱為「地球上最危險地區」　台外交部：樂見台灣存在受重視

撰文： 黃雅慧 最後更新日期： 2021-04-30 17:54

英國雜誌《經濟學人》（Economist）今日（30日）最新一期以台灣雷達圖作為封面，形容台灣為「地球上最危險地區」，稱若台海爆發戰爭將成災難，中美皆須極力避免這種局面。 台灣政府與各政黨都有做出回應，其中外交部表示台灣政府樂見台灣的存在、價值與安全受到國際社會的重視，民進黨發言人謝佩芬則指出是中共讓台灣更危險。 至於國民黨主席江啓臣就呼籲，兩岸與中美執政當局應保持理性；

台灣外交部發言人歐江安指樂見台灣的價值與安全受到國際重視。（吳逸驊攝）

台灣外交部發言人歐江安回應稱，近期包括美國、日本、歐盟、歐洲國家、澳洲等理念相近國家的政要、智庫與媒體都紛紛公開對台灣海峽和平穩定及中國的政軍威迫行為表達關切。台灣政府樂見台灣的存在、價值與安全受到國際社會的重視，且致力維持台海穩定現狀受到國際社會肯定。

歐江安強調，中國大陸不只針對台海，對東海、南海與南亞等區域也進行威嚇與擴張，並對區域安全與台海現狀產生嚴重影響與危害。她説台灣將持續與理念相近國家深化合作，維護印太地區和平與穩定。

國民黨主席江啓臣則呼籲中美與兩岸執政者應保持理性。（吳逸驊攝）

民進黨部發言人謝佩芬也隨即於臉書發言表示，是中國大陸讓台灣成為世界上最危險之地。她指出，台灣在蔡英文政府的領導下，正走在正確道路上，台灣將在國際間成為更關鍵角色。

中國國民黨主席江啓臣就回應，國民黨一再對執政黨或對岸提出呼籲，台海不應該成為強權爭奪的戰場，《經濟學人》的報道呼應了國民黨先前的示警。他強調，以目前情勢來看，台海比其他區域都顯得更加險峻，因此他呼籲兩岸執政當局、美國與中共等各方應該保持理性，以對話方式解決任何不同意見或衝突，不要讓軍事的對峙、政治的對立日益惡化或情勢升高。屆時台灣處在中間，最可能受到危害或威脅。

（綜合報道）