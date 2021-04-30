《經濟學人》警告台灣地表最危　北京主宰亞洲將瓦解「美國治世」

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-04-30 11:38

兩岸關係持續緊張之際，英國雜誌《經濟學人》（Economist）今日（30日）最新一期以台灣雷達圖作為封面，並伴有左邊的大陸五星紅旗及右邊的美國星條旗，以及象徵軍艦、軍機的光點等。 雜誌形容台灣為「地球上最危險地區」，並稱若台海爆發戰爭將成災難，中美皆須極力避免這種局面。

《經濟學人》表示，中美在過去數十年一直對台灣議題保持高度模稜兩可，北京喊着只有「一個中國」，美國一方面點頭，惟過去70年來又一直確保其實有「兩個中國」，這讓有2400萬人口的台灣得以維持和平。不過該種策略性模糊當今已經失效，今年3月，美國印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）在眾議院聽證會被問到大陸未來5至10年侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標時，已直言台灣會首當其衝，甚至最快在2027年被武統。

戴維森被問到大陸未來5至10年侵略或採取軍事行動的最可能潛在目標時，直言台灣會首當其衝。（美國國防部）

《經濟學人》形容戰爭是一場災難，除了因為其會流血，讓兩個核武國的衝突升級，也包含了經濟因素，如台灣是全球半導體產業的核心，台積電更是全球最有價值的晶片廠，生產84%最先進晶片，其技術與經驗或領先對手逾10年，不論是美國或大陸都須耗時數年才能追上，故一旦台積電停產，全球電子業亦將停擺，付出慘重代價。

文章稱一旦台積電停產，全球電子業亦將停擺，付出慘重代價。。（Reuters）

另外，雖然美國並沒有立下捍衛台灣的條約，但大陸的突擊將考驗美國軍力以及外交和政治決心，一旦美國第七艦隊不能趕及，對手將在一夕之間成為亞洲主宰，也將讓美國的盟友知道美國不值得信賴，瓦解所謂的「美國治世」（Pax Americana）。

文章續提到，部分美國分析師認為，軍事上的優勢遲早會誘使大陸武統，「不是因為萬不得已，而是因為他可以」，而北京方面也在自我說服美國正正想要讓台海危機升溫甚至開戰。

不過《經濟學人》認為雖然大陸愈發獨裁和走向民族主義，但上述分析還是過於悲觀，中共在建黨100週年的當下所強調的是繁榮富強、穩定並在區域及全球扮演更為重要角色，開戰將妨害一切；即使拿下台灣，台灣人民也將會反抗，令中共面臨治理問題，「習近平為何要在此時不惜一切去冒險？」但文章也強調，沒有人知道習近平的真正意圖，以及他和繼任者未來的行動。

《經濟學人》最新一期以台灣雷達圖作為封面（The Economist）

《經濟學人》進一步表示，如果美台想讓大陸認為開戰的代價太大，就必須深謀遠慮，建議台灣須減少投資大型、昂貴但在大陸導彈下十分脆弱的武器，並增加能夠阻擋入侵的戰略與技術方面的投資。同時，美國需要同盟，包括日本和韓國都要做好準備，美國也要讓北京知道其戰略計劃有可信度，「當中微妙的平衡需要拿捏」。最後，美國要消除大陸疑慮，表明不支持台灣正式獨立，但也要讓大陸氣餒，不試圖以武力改變現狀。

（中央社）