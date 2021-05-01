臉上畫假口罩混入印尼超市惹公憤　台網紅及女友人將遭驅逐出境

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-05-01 14:05

新冠肺炎疫情持續在全球肆虐，大部分國家都規定進出公共場所必須戴口罩。不過以拍惡搞片而知名的台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin），近日卻因與同行的俄羅斯女子拍片在臉上畫上假口罩混入印尼峇里島一間超市，結果引起網民強烈不滿，認為他們以疫情來開玩笑，更驚動官方。印尼當局昨日（4月30日）表示，將把違反防疫規定的兩人驅逐出境。

根據峇里島規定，外國人不戴口罩，初犯將被罰100萬元印尼盾（約538港元），再犯則會受到驅逐出境的處分，然而當局今次決定直接將兩人逐出國門。印尼法律和人權部峇里島辦公室負責人馬尼胡魯克（Jamaruli Manihuruk）表示，政府計劃將二人驅逐出境，但必須等有航班飛回他們各自的地方，「希望愈快愈好」。

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從影片中可以看到，林啟晨和友人未戴口罩就想進入超市，被門口警衛攔下後，他竟突發奇想，在友人臉上畫出一個假口罩，結果真的騙過警衛，成功闖入超市，正當兩人沾沾自喜之際，一名女子上前詢問是否沒戴口罩，這場鬧劇才得以結束。

影片流傳後，引起了印尼民眾的憤怒。隨後，林啟晨在Instagram上傳影片，和友人戴上黑色口罩、表情嚴肅地在鏡頭前道歉，希望平息外界怒火，但仍遭到網友留言痛批「丟台灣人的臉」。

（中央社／綜合報道）