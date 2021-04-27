又是台灣網紅！在新加坡國家公園用溫泉水煮雞翼　當地人怒斥污染

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-27 10:32

印尼超市日前傳出台灣網紅林啟晨（Josh Paler Lin）為拍片吸引網友關注，竟和俄國女性友人在臉上「畫假口罩」闖入，引各界撻伐。近期又發生台灣網紅行徑惹議事件，新加坡聯合早報報導，旅居星國的台灣女網紅「安琪兒」近日前往當地三巴旺溫泉公園，居然在「煮蛋區」用溫泉水直接煮雞翅，還加熱雞肉煲仔飯當場野餐，遭當地民眾痛批不衛生。

造成多方污染 當地民眾痛批 點擊放大瀏覽惹起爭議的影片截圖▼▼▼

+ 30 + 30 + 30

一名專欄作家梁莉庭在《早報星期天》撰文痛批，有網紅在三巴旺公園用溫泉水煮雞翅，還上傳相關影片，行為匪夷所思，也引發衛生問題。她在文章寫道：「告示牌明明寫著煮蛋區，卻煮起肉來。雞翅的肉汁和油脂飄散在水和空氣中，造成多方污染，引發衛生問題。」

梁莉庭也指出，國家公園局有必要針對這些行為在入口設立告示，教育大眾停止這些不衛生的行為。當地受訪民眾也痛批安琪兒的行為不衛生。

然而，安琪兒在分享影片中說，國家公園網站沒有寫「不可用溫泉水煮蛋以外的食物」。後來新加坡媒體嘗試聯繫安琪兒，但沒得到回應。

【相關文章】台網紅在俄美女臉上畫口罩闖印尼超市惹公憤 終正式道歉（點圖了解更多）▼▼▼

+ 20 + 20 + 20

延伸閱讀：

「屎尿味太重請買芳香劑來」 77歲老父親送安養院糾紛不斷

殘影反抗者：奧斯卡與《柯萊特》遲到73年的集中營之旅

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】