台灣網紅拍片臉上畫假口罩混入印尼超市　最後鬧上頭條急刪片道歉

撰文: 趙允琳 最後更新日期: 2021-04-25 18:30

台灣網紅Josh Paler Lin(林啟晨) 在美國拍惡搞片闖出名堂,YouTube坐擁340萬名粉絲號召力十足。然而近日因為與同行的俄羅斯女子拍片在臉上畫上假口罩混入印尼一間超市,該影片上傳之後引起網民熱烈不滿,認為他們以疫情來開玩笑,就連印尼當局都對事件感到相當憤怒,目前兩人的護照而被沒收,不排除會被驅逐出境。

Josh Paler Lin於台灣出世,之後到美國讀書,於2014年因拍「流浪漢如何花100美金」的影片爆紅。(Instagram:@joshpalerlin)

Josh早前在印尼峇里島拍攝一條影片,身旁的俄羅斯女子本來想在沒戴口罩的情況下入超市,卻被門口的保安攔着。之後Josh靈機一觸在她的臉上用藍色顏畫上假口罩的面部彩繪,沒有張開口的話驟眼看確實能夠魚目混珠,之後更成功騙過門口的保安,成功不戴口罩走入超市,Josh更一直興奮說:「Did you noticed no one is looking at you? No one noticed,even the security! I can't believe this works!」(你注意到沒人看你了嗎? 沒人注意到,連保安也沒有注意到! 我不敢相信這竟然有用!)。直到途中有路人上前指她沒有戴口罩,影片才中斷結束。

Josh靈機一觸在她的臉畫上用藍色顏料上假口罩的面部彩繪。(Instagram:@niluhdjelantik)

沒有張開口的話驟眼看確實能夠魚目混珠。(Instagram:@niluhdjelantik)

成功騙過門口的保安。(Instagram:@niluhdjelantik)

該影片上傳後引起各界抨擊,雖然Josh馬上刪除影片仍然難以服眾,印尼設計師Niluh Djelantik再將備份影片上載兼發文炮轟兩人無聊當有趣,為了做show而無視疫情的嚴重性,更呼籲印尼政府將兩人驅逐出境。據悉,該事件更登上了不少印尼報章的頭條,而印尼當局知道該事件後亦非常憤怒,印尼移民局已證實兩人的護照已經被沒收。有當地官員指出,Josh和該女子不但觸犯防疫規定,更是蓄意挑釁,根據印尼當地的規例,如外國人不戴口罩會被罰款100萬印尼盾(約535港元),再犯則會被驅逐出境。

該女子成功在沒戴口罩的情況下入超市。(Instagram:@niluhdjelantik)

Josh更一直興奮說:「Did you noticed no one is looking at you? No one noticed,even the security! I can't believe this works!」(你注意到沒人看你了嗎? 沒人注意到,連保安也沒有注意到! 我不敢相信這竟然有用!)(Instagram:@niluhdjelantik)

Josh昨日(24日)在Instagram上載一條道歉影片,他在影片中與該名俄羅斯女子均戴上黑色口罩、雙手合手誠懇地在一眾法律人員和鏡頭前道歉:「我製作這個影片是為了娛樂人們,因為我是一個內容創作者,我的工作就是娛樂大眾。然而,我沒有意識到我的所作所為實際上會引起很多網民的負面評價,亦引起了很多人的關注與批評。 我們再次為所做的一切道歉,並保證以後不會再這樣做。」他亦在片中呼籲大眾要經常戴口罩去保護自己的安全和健康。

該事件更登上了不少印尼報章的頭條。(Instagram:@niluhdjelantik)

Josh昨日(24日)在Instagram上載一條道歉影片,他在影片中與該名俄羅斯女子均戴上黑色口罩、雙手合手誠懇地在一眾法律人員和鏡頭前道歉。(Instagram:@joshpalerlin)

Josh Paler Lin的惡搞影片向來關注度極高,2014年曾憑一條「流浪漢如何花100美金」的偷拍片段,影到流浪漢得到扮成路人的Josh捐贈的錢後,在便利店買了食物並分享給其他流浪同伴的正能量故事而一夜成名,更有不少網民見到該影片後籌了14萬美金給該名流浪漢。然而,該名流浪漢卻於一年後被發現在街頭因慢性酒精中毒而死亡,之後再被爆出原來當年該影片是Josh為了騙取點擊率和製造噱頭而自編自導自演的,引起外界抨擊。