紐約台女拒除口罩遇襲受傷　台外交部：願隨時提供當事人所需協助

撰文： 葉琪 最後更新日期： 2021-05-05 21:31

美國紐約日前有兩名亞裔女子，因拒絕除下口罩，結果在街上遭到一名非裔女子手持錘子襲擊。其中一名亞裔女子來自台灣，事後她頭部受傷，需要縫合7針。 台灣外交部在周三（5日）晚上表示，當事人或家屬至今尚未向外交部或駐紐約辦事處求助，目前正透過多重管道協尋人。

Video from Sunday, May 2nd attack on two Asian females, 31 and 29, who were walking on the sidewalk when an unknown individual demanded they remove their masks and then struck the 31-year-old in the head with a hammer causing a laceration. Info? ☎️1-800-577-TIPS pic.twitter.com/9YMaQfUhzm — NYPD Hate Crimes (@NYPDHateCrimes) May 3, 2021

據此前媒體報道，傷者特雷莎（Theresa）原本與父母留在台灣，是後來前往到紐約尋找工作。特雷莎事發計劃返回台灣，坦言若然紐約之後變得「安全」及有好的工作機會，就會考慮再返回美國。

台灣外交部指，駐紐約辦事處接獲相關消息後，已於第一時間向紐約市警察局（NYPD）接洽瞭解相關情形，並表達關心。由於紐約警方基於保護當事人私隱及尊重當事人意願，並未提供聯絡資訊，駐處已向NYPD主動提供聯絡窗口，並說明樂願隨時提供當事人所需協助。

外交部強調，非常重視海外僑胞及留學生安全，會與駐美各處持續關注及掌握近期在美國發生若干仇視亞裔暴力事件的最新發展。外交部並稱，譴責任何形式的暴力行為，包括種族仇恨及歧視、言語及肢體暴力。駐美各處將繼續與旅美僑胞及留學生保持密切聯繫，隨時提供必要協助，也提醒務必隨時注意個人安全。

（綜合報道）