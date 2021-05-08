馬英九籲回歸「原汁原味的九二共識」　蘇貞昌：大陸是要併吞台灣

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-08 21:39

台灣前總統馬英九周六（8日）出席公開活動時，呼籲蔡英文要改變「仇中反陸」心態，又稱台灣對大陸出口依賴創新高，台灣應回歸「原汁原味的九二共識」，重啓兩岸對話以避戰。 事後台灣政府多個部會發出新聞稿反駁馬英九的説法，其中陸委會強調台灣已經翻過「九二共識」的歷史一頁，經濟部則指台灣對陸出口成長為半導體帶動，反是大陸要依賴台灣。 行政院長蘇貞昌更在受訪時稱，大陸國家主席習近平的「九二共識」就是「一國兩制」，是要併吞台灣，「看看香港、新疆，台灣一定要自立自強，守住民主及自由，否則會像香港一樣。」

蘇貞昌稱，大陸國家主席習近平的「九二共識」就是「一國兩制」，是要併吞台灣。（中央社）

蘇貞昌下午在台南市官田區參加嘉南大圳開工滿百紀念典禮前接受媒體聯訪，回應馬英九的說法，他表示，習近平的「九二共識」就是「一國兩制」，已被大多數台灣民意深惡痛絕。相反，這幾年在總統蔡英文的領導下，台灣民主自由發展受各國肯定，新冠肺炎疫情防疫成績亦全世界有目共睹，愈來愈多大國支持台灣，包括七大工業國集團（G7）共挺台灣，以及法國參議院以304票同意0票反對，全數贊同支持台灣參與世界衛生組織（WHO）等。

陸委會亦稱，大陸不放棄對台動武，是台海及區域不安的最關鍵因素，台灣持續強化自我防衞，捍衞主權及民主自由，維護台海和平的負責任作法，獲得國際社會及台灣民意的支持。至於馬英九所倡議的「九二共識」，在北京當局的定義下，僅剩下中華人民共和國的「一個中國原則」內涵，「習五條」提出「一國兩制台灣方案」後，「九二共識」更被定調為「一個中國原則」及追求統一的「九二共識」，也等同將「一個中國原則」、「一國兩制」加諸台灣之上，「歷史已經翻過一頁，我們認為已無須再討論九二共識的相關問題」。

解放軍軍機近期頻繁擾台，陸委會批評大陸不放棄對台動武，是台海及區域不安的最關鍵因素。（影片截圖）

陸委會重申，推動兩岸關係正向發展是雙方共同責任，對話往來更必須對等尊嚴，這是基本原則，台灣社會應團結一心、共同抵禦中共威脅，不要給予北京分化的機會，在野人士也應尊重台灣民意對相關政治主張的疑慮，一再倡議只會造成台灣內部無謂紛擾。陸委會並呼籲，北京當局具體回應國際社會關切，調整脅迫性的主張與行徑，才有助兩岸良性互動發展。

經濟部就批評馬英九錯誤解讀，「僅看數字表面的解讀，凸顯其對台灣產業結構變化的生疏」。經濟部強調，台灣對大陸出口成長，主要是半導體出口成長帶動，2021年1月到3月，台灣對中國的出口中，近半數為集成電路，成長率為33%，幾乎與整體成長率相同；大陸在2021年第一季的集成電路進口金額，較2019年同期成長20.9%，在全台ICT支出同期成長率約為10%到13%的情況下，進口狀況顯高於全球情勢。經濟部指，這是因為大陸考量中美貿易戰風險，大量進口台灣晶片，而且全世界都在依賴台灣晶片，「實在不解馬英九怎會把台灣半導體的關鍵程度，解讀為台灣對中國依賴更深」。

（綜合報道）