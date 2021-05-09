母親節悲劇｜台女雞農去雞場工作出車禍　車翻側二子一死一重傷

台灣新聞
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台灣彰化縣芳苑鄉許姓女農民昨天駕駛廂型車載兩個兒子和朋友，將到附近養雞場工作，在芳寮路與斗苑路頂後段720巷的路口，撞上通過路口的轎車車尾，廂型車當場側翻，造成車內5人一死、兩重傷和兩輕傷的慘劇，最悲傷的是死者和兩名重傷者是母子，意識清醒的女農民得知長子死亡，悲慟不已。

警方調查，許姓女農民（39歲）今天上午駕駛廂型車，載兩名兒子（19歲、17歲）和林姓（30歲）、陳姓（38歲）朋友，將到芳苑鄉某養雞場工作，沿芳寮路經過斗苑路頂後段720巷的路口，撞上通過路口的轎車車尾，轎車緊急煞車，廂型車翻覆，許姓女農民被拋出車外，其餘4人受困車內。

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轎車陳姓駕駛（26歲）走出車子，到路邊打電話通報警消，彰化縣消防隊員趕到時，一名廂型車乘客自行爬出脫困，消防隊員使用電動油壓破壞器撬開車廂，救出卡在副駕駛座的許姓少年（許姓女農民的長子），已無生命癥象，消防員施以CPR急救時，鮮血從他口中流出。

消防隊員陸續救出車內另外兩人，許姓女農民的次子也多處挫傷和骨折，受傷不輕，許姓女農民被拋出車子就躺在路邊，身受重傷但意識清楚，當她知道長子沒生命跡象，相當悲慟。消防隊員把他們分送到二林基督教醫院、秀傳醫院救治。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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