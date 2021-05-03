台警局被黑衣人亂闖影片曝光　前所長曾刪閉路電視片段欲毀滅證據

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-03 14:15

台北市警察局2日下午舉行記者會，再次針對松山警分局遭黑衣人闖入事件做出說明，市警局除公布96秒的現場畫面外，也針對整起事件再次說明市警局目前認定的事發真相。

市警局表示，松山警分局前教官楊忠蒞，4月16日凌晨與人發生糾紛衍生事端後；社群媒體在4月21日夜間披露，松山警分局、刑事警察大隊、督察室立即組成專案小組啟動調查，並將被「格式化」的硬碟交由市警局刑警大隊科技偵查隊設法還原影像畫面。

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經先還原當晚96秒影像後，發現4月16日凌晨02時15分，徐姓男子等10人，從南京東路橫越馬路，一路尾隨楊忠蒞進入松山警分局中崙派出所要和他理論，楊忠蒞進入派出所後往電梯方向逃逸上樓，並指示值班台警員幫忙擋人。

一群人衝進所內後，原本要衝到電梯方向，被警員阻擋，前副所長顏敏森原本要就寢，聽到紛鬧聲後跑出寢室，這時徐姓男子拿起椅子將值班台的電腦砸落，顏敏森立即上前，以手環抱徐男脖子，壓制在牆邊。

其他警員見狀，紛紛跑到值班台附近，並將徐男等人驅逐到所外，其中一人在被驅離過程不爽，還出腳要踹人，但徐男同夥已經有人為避免事態鬧大，趕緊將徐男等情緒較激動的人，配合警方帶離派出所，時間約1分36秒。

過程中，員警有壓制、攔阻、驅離，有效維護駐地安全；另外警察局持續還原影像，發現同（16）日19時07分中崙所辦公室影像顯示，前所長許書桓與傅姓巡佐2人在監視器主機前，疑似在操作「格式化」硬碟，導致駐地影像資料遭刪除。

警察局說，影像顯示，涉案員警在4月16日19時07分就刪除影像，但前松山分局長林志誠在4月21日22時許接獲公關室主任告知，才知道有這些事，林立即向局長陳嘉昌報告。

警察局再次強調，由此可證明，有關長官施壓、民代關說等外力介入，純屬臆測，與事實不符；本案是前所長許書桓、傅姓巡佐個人所為，警察局已將相關涉案的許書桓、前副所長顏敏森及傅姓巡佐等3員，依疏縱人犯及湮滅證據等罪嫌，主動函請台北地檢署偵辦。

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