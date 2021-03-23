澳洲大學一藝術展被投訴辱華遭撤畫　毛澤東頭像戴上蝙蝠俠面罩

撰文： 歐敬洛 最後更新日期： 2021-03-23 19:01

澳洲國立大學一個3月12日起舉行的藝術展中，有作品被指涉及種族歧視與「辱華」，遭主辦方撤下。捲入爭議的作品包括在毛澤東肖像畫上蝙蝠俠頭罩的人民幣紙鈔，以及用小熊維利代替毛澤東肖像的人民幣鈔票。

澳洲國立大學校園內畫廊近日正在舉行一個名為「Don’t Shoot the Messenger」的展覽會，展出多件來自澳洲藝術家科尼什（Luke Cornish）的作品。展覽主題是反抗不公，展出針對各國政權的作品。

在藝術展中，其中一批以中國人民幣為主題的系列作品中備受爭議，包括有以頭戴蝙蝠俠頭罩的毛澤東肖像、以小熊維利代替毛澤東肖像、及以人臉辨識裝置鎖定毛澤東的肖像的畫作。

圖為另一幅以小熊維利代替毛澤東肖象的10元人民幣。（aMBUSH Gallery）

展覽在3月12日開始，有當地的中國留學生向主辦單位投訴。畫作後被上傳至網上，在微博引來熱議，有網民批評展品是涉及種族歧視及「辱華」。相關的作品在18日先後撤下。

作者接受澳洲特别廣播服務公司（SBS）訪問時表示，該組人民幣主題的創作目的是對政權批評及對新冠病毒起源陰謀論的諷刺，對結果產生涉及種族歧視的誤解和傷害致歉。不過他對涉及政權批評的部分不會道歉，作者表示因展覽主題是批評各國政府惡待人民，包括中國政府。

除了針對中國外，展覽還包括針對美國、委內瑞拉、阿富汗、澳洲等的作品，包括以特朗普（Donald Trump）狂熱支持者成為美元紙幣肖像的作品，有耶穌穿着澳洲國旗內褲，倒吊十字架的畫作等。