蔡英文將淪為下一個陳水扁？　綠營人士分析民進黨內鬥局勢

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-11 19:30

蔡英文日前對黨內撂重話，稱「家裏不是沒有大人，我就是大人」，黨內人士當地時間5月11日向多維新聞表示，前一陣子的黑道風波燒到蔡英文，「主帥受傷」，出面講重話是必然，因為必須要出面止血，該人士並稱蔡英文目前尚未跛腳，除非蔡如陳水扁一樣爆發弊案，或2022年敗選，才會有跛腳疑慮，現階段無任何跛腳問題。 黨內人士指出，蔡英文是民進黨主席，扮演桶箍的角色，以蔡英文的立場，當然會希望出面喊話，抑制目前各方的角力，而蔡英文出面喊話的決定是對的，因為民進黨接下來有許多挑戰要面對，最接近的就是8月的四項公投案，這都是全黨要團結一致面對的，民進黨目前確實沒有任何派系分裂的空間。

消息人士稱，蔡英文目前沒有「跛腳」狀況，蔡英文目前在民調上的支持度與滿意度都相當高，且蔡英文身兼民進黨主席，任內還要面對2022年的縣市長選舉及2024黨內初選的提名作業，這都讓她在黨內握有相當的影響力（吳逸驊／多維新聞）

該人士表示，另一方面可以觀察的是，前一陣子的黑道風波，確實有燒到蔡英文，這也是黨一開始沒有當機立斷、快刀斬亂麻所致，所以燒到主帥，當危機處理的時候燒到主帥，難免主帥會受傷，主帥一受傷，就要親自出面為這些風波道歉。

黨內人士説，蔡英文上周在民進黨中央黨部開記者會，為了前階段的風波親自道歉，這代表前陣子的風波真的燒到她，所以蔡英文出面講重話，也成了必然。該人士説，這場記者會是蔡英文擔任台灣總統後，首度在黨中央記者室開記者會，可見蔡英文對這次風波相當謹慎、正視，也是因為蔡英文認為黨內互相角力，傷了和氣、團結，因此趕緊出面止血。

不過該人士認為，這起風波沒有特別針對哪一個派系，而派系之間的角力，其實都有其背後的故事，這個東西他不去評論，只不過這樣的互相攻訐拖得越久，確實會傷到蔡英文，「那是大家都不樂見的」

該人士指出，目前來看，蔡英文並沒有「跛腳」（台灣慣用詞，形容領導人因故失勢，導致缺乏對政治的掌控力）的狀況，蔡英文目前在民調上的支持度與滿意度都相當高，這得益於台灣防疫跟經濟表現，以及整體政經局勢，且蔡英文身兼民進黨主席，任內還要面對2022年的縣市長選舉及2024黨內初選的提名作業，這都讓她在黨內握有相當的影響力；除非蔡英文如陳水扁末期一般發生弊案，或2022年民進黨敗選，蔡英文辭去黨主席，這樣的話才有跛腳的疑慮，現階段則沒有任何跛腳問題。

至於民進黨放寬黨職選舉黨齡限制，黨內人士説，擴大民進黨內的政治基礎，蔡英文有一定的責任，這項決議案在黨內是一致通過、跨派系的一致決議，目的是希望讓更多年輕人入黨，只是因先前的風波造成一點波折，但只要落實好排黑跟廉政條款，加強防堵黑幫入黨的狀況，讓更多新黨員加入，並讓年輕人享有投票權，這對民進黨的發展是正面的，「一定要更多年輕人入黨，這個黨才會有活力，才會永續」。