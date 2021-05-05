民進黨員涉詐欺及毒品被捕　蔡英文道歉並稱將強化落實黨內排黑

撰文： 林仕祥 最後更新日期： 2021-05-05 17:02

民進黨台北市黨部前評委召集人趙映光之子，已被開除黨籍的前民進黨員趙介佑涉詐欺及毒品案，重創民進黨形象。 蔡英文為此於周三（5日）親自召開記者會，強調將強化掃黑、反毒能量，並將建置新的資訊查核系統，落實黨內既有的排黑條款。蔡英文也提醒黨內幹部，支持者期盼解決黨的問題，而非為一己之私，「黨紀處理，將以專業導向，不受政治干預」。

前民進黨員涉詐欺及毒品案，重創民進黨形象，蔡英文親自召開記者會，強調將強化掃黑、反毒能量，並將建置新的資訊查核系統，落實黨內既有的排黑條款。（吳逸驊攝）

蔡英文選擇召開記者會的地點，在民進黨中央黨部10樓記者室，據悉，這也是蔡英文於2016年就任台灣總統、兼任民進黨主席以來，第一次在黨中央記者室召開記者室，多間媒體擠爆記者會現場。

蔡英文説，身為台灣總統，對於民眾關心的治安問題，在她執政以來一直都是施政重點，針對近期發生的一些個案，必須檢視現有的體制與執法環境，政府一定會持續強化掃黑、反毒能量，同時對執法人員的訓練管理、執法環境一一檢討，務使執法人員能夠秉持專業執法，不會受到不當的政治干擾。

蔡英文又稱，身為民進黨主席，黨沒有落實既有的「排黑條款」，讓不適格的黨員進入黨的機制，不僅造成社會紛擾，也辜負支持者的期待，她感到非常抱歉。她要求重新檢討入黨及審查的制度，未來也將建置新的資訊審核系統，與相關判決紀錄及其他公開資訊查核，針對入黨申請、參選黨職以及當選後的表現，定期清查，落實排黑條款。

蔡英文提醒黨公職幹部，「支持者希望我們一起解決黨的問題，而不是隻為了一己之私」，廉政委員會是黨的專業委員會，將強化廉政委員會作為黨紀守門員的角色，「黨紀處理，將以專業導向，不受政治干預」。

民進黨秘書長林錫耀補充，民進黨2013年也曾發生大量黑道入黨的事件，因此當時訂定了「排黑條款」，作為過濾黑道入黨的依據。他指出，依「排黑條款」規定，趙介佑不能入黨、不能參選黨代表、當選黨代表若出現失序行為必須予以解職，這三個不應該將是民進黨亡羊補牢的重點，而趙介佑能加入民進黨，應該是趙於2013年4月入黨，但「排黑條款」是該年5月訂定，「可能因為當時沒有審查排黑機制」。

林錫耀強調，經過這幾天向專家請教，民進黨可以趕快建置一個網路查詢系統，運用AI（人工智慧）協助，節省人力負擔，落實實質省查。（吳逸驊攝）

林錫耀説，可以理解，以目前民進黨地方黨部工作能量，要審查這麼多入黨黨員有無符合「排黑條款」，不是那麼容易，趙介佑可以參選黨代表，顯然地方黨部沒有經過實質省查，才讓憾事發生。

林錫耀強調，經過這幾天向專家請教，民進黨可以趕快建置一個網路查詢系統，運用AI（人工智慧）協助，節省人力負擔，落實實質省查，透過AI過濾後，再由人工加以判讀，減輕負擔，「也許不是做到一百分，但90%以上都可以有效查證，這是我們努力重點「，並稱民進黨中央與地方黨部將共用這一套資訊查核系統，

林錫耀坦言，民進黨在「某些時候」就會有大量入黨的情況，「短短時間內就有幾千人申請入黨」，民進黨將加強把關機制，包括黨費自繳、嚴格要求填入手機號碼，一方面確保入黨黨員的自主性及和黨的鏈接，避免讓有心人將入黨黨員當作自己的財產。

媒體詢問包括趙映光、總統府國策顧問黃承國等人，遭外界質疑有黑道背景，民進黨是否也會趁此機會加以處理？不過林錫耀皆重申，不適合評論個案，希望回歸制度，透過制度面一一處理；而民進黨目前既有的黨公職人員，包括黨代表、執委、評委、常委、里長、議員、立委等共4,000餘人，將定期透過查核機制，快的話一個月一次，最慢也會一季一次，去查核出有沒有問題黨員。

（綜合報道）