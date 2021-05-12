台灣新冠肺炎爆發社區感染　下一步是阻截「隱形傳播鏈」

撰文： 陳炯廷 最後更新日期： 2021-05-12 20:00

台灣本地新冠肺炎（COVID-19）疫情急速升温，爆發社區感染。台灣防疫部門當地時間5月11日宣佈，台灣新增六名感染源不明的本地案例，其中有五人屬於宜蘭「電子遊戲廳」的羣聚感染事件，一人為新北市的不明感染源案例。台灣防疫指揮官陳時中指出，台灣本地疫情已正式進入社區感染階段，因此即日起至6月8日共四周，將升級個人及集會活動的防疫管制。台灣行政院長蘇貞昌也喊話台灣民眾「該收心了，嚴謹面對新起的疫情。」

蘇貞昌（中）5月11日上午臨時赴台灣防疫部門視察，預告台灣本地疫情發生重大變化，須嚴謹面對。（吳逸驊／多維新聞）

台灣本地疫情自4月20日起因中華航空機組員陸續染疫，以及防疫旅館「諾富特」飯店的羣聚感染事件而發生變化，此波疫情的染疫人數仍持續擴大中，截至5月11日，已累計有36人確診。在華航機組員及諾富特飯店羣聚感染案尚未終結的情況下，台灣在5月11日除新增一名華航機師家人確診，還出現六名感染源不明的本地案例，讓台灣本地疫情直接亮起紅燈，升級為社區感染。

蘇貞昌5月11日上午臨時新增視察台灣防疫部門行程，並預告台灣本地疫情有了新的變化。蘇貞昌表示，台灣這一年多來雖然在防疫上維持好成績，但時間久了，大家也開始鬆懈、大意。他喊話台灣民眾「該收心了」，嚴謹面對新起的疫情，遵照台灣防疫部門的要求，把防疫做到位，並呼籲可接種新冠疫苗者，趕快打疫苗。

台灣防疫指揮官陳時中表示，根據他的印象，過去台灣也曾發生過11例不明感染源案例，最後是傳染給17人。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

陳時中5月11日下午於台灣防疫記者會中宣佈，台灣新增七例本地感染案例，一例為華航機師的家人，另有六例為感染源不明的本地案例。初步研判，這六例感染源不明案例與華航機組員染疫案的關聯性極低。

陳時中表示，感染源不明的本地案例可區分為兩塊，一塊為宜蘭縣羅東鎮「銀河百家樂」電子遊戲廳的羣聚感染事件，該羣聚共有五人確診，一塊為新北市蘆洲的確診個案。這六人近期皆無出國史，感染源皆有待釐清。

台灣防疫部門指出，電子遊戲廳的羣聚感染事件，有四人為電子遊戲廳員工，皆為女性，年齡介於10多歲至40多歲，另一人為30多歲的男性常客。台灣防疫部門亦提及，電子遊戲廳由於室內密閉擁擠場所，且顧客停留時間較長，傳播風險較高。因應本起羣聚事件，該電子遊戲廳即日起已暫停營業，全數員工居家隔離並採檢。

另外一起感染源不明的案例為新北市蘆洲的60多歲男性。外傳該名男子為新北市五股「獅子會」前會長，現已退休，交友廣闊且平時出席許多社交活動，接觸者眾，也引發外界對疫情擴散的憂心。

蔡英文在臉書提醒台人疫情警戒升級，喊話台人疫情防線不能失守，要同舟共濟，落實防疫。（Facebook@蔡英文）

陳時中表示，台灣現不再處於「社區感染邊緣」，而是「已經進入社區感染」階段。因應台灣出現感染源不明之本地案例致社區感染風險增加，為防範發生持續社區傳播，即日起至6月8日共四周，提升疫情警戒至第二級：社區「出現感染源不明之本地病例」。

隨疫情警戒的升級，個人及集會活動、營業場域、大眾運輸同步實施相關限制措施，室外500人以上，室內100人以上的集會活動，原則上應停辦，但若能採固定座位且為梅花座、實聯制（留下實際聯絡方式）、全程佩戴口罩且禁止飲食，可提報防疫計劃給地方主管機構尋求核准再舉行。

另一方面，餐飲業也被要求落實實聯制，非特定對象並桌共餐時，必須維持適當區隔或使用隔板，假如無法落實這些措施，則建議民眾外帶用餐。在大眾運輸方面，台灣鐵路、台灣高鐵列車、客運等將禁止飲食。台灣醫療機構及長照機構除了特殊情形外，將暫停探病探視，陪伴者則以一人為限。

台灣本地疫情警戒分為四個階段。台灣防疫部門宣佈，台灣現在處於第二階段：社區有不明感染源本土案例。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

對於台灣分別在不同的社區爆發不明感染源案例，這是否意味着台灣社區早就存在多條隱形傳播鏈？陳時中表示，「這很難説」，他認為社區多多少少都會有一些隱形帶原者，只是人們戴口罩、勤洗手阻擋了一部分的傳染。現在的重點就是要針對社區爆發的不明感染源案例，逐層匡列可能染疫對象，希望疫情不要擴大。