台灣疫情｜單日暴增16宗本土病例創紀錄　陳時中：暫無須升級警戒

撰文： 姜庚宇 最後更新日期： 2021-05-12 15:12

台灣新冠肺炎疫情反彈，周二（11日）新增7宗本土個案及4宗輸入個案，本土個案中6宗感染源待釐清，當局宣布進入社區感染階段，升高防疫警戒至第2級。 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今日（12日）在記者會表示，當天再新增16宗本土病例及4宗境外輸入病例，創下單日新增本土病例最高紀錄；另新增一宗調查中個案，涉及華航諾富特酒店群聚。

台灣昨日新增的7宗本土個案中，5宗來自宜蘭縣，是當地一個遊藝場群聚。陳時中下午補充指，由於兩日來的個案共涉及兩場群聚感染，不符合單週3件以上群聚的定義，所以還沒有要升級警戒至第3級，仍維持第2級。

陳時中主持記者會時神情凝重。（中央社）

台灣疫情警戒第二級主要包括六大措施，其中有原則上停辦室外500人以上，室內100人以上之集會活動，以及台鐵、高鐵、客運等大眾運輸將禁止飲食，雙鐵城際列車自5月15日起禁售站票等。此外，營業場所及公共場域應確保民眾維持社交距離或全程佩戴口罩或使用隔板，無法落實之場所應暫停營業，必要時當局更可強制關閉休閒娛樂相關之營業場所及公共場域。

第三級警戒的措施則包括，停止室內5人以上、室外10人以上聚會，且僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需以外，其餘營業及公共場所須關閉，營業及公共場域落實戴口罩及社交距離。

台灣防疫1年多以來，從未進入3級警戒。陳時中今早一度表示，當日可能進入第3級警戒。

（綜合報道）