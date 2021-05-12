公開點名台外長吳釗燮為「台獨頑固份子」　陸國台辦：終身追責

撰文： 楊家鑫 最後更新日期： 2021-05-12 12:00

台獨頑固份子清單傳言已久，大陸國台辦此前也不正面否認。繼此前在書面上稱台外長吳釗燮是「台獨頑固分子」，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在例行記者會上公開點名，稱對於吳釗燮這類台獨頑固分子，大陸將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責。

針對避免台海戰爭，朱鳳蓮指出，民進黨當局最好的方法就是放棄「台獨」立場。（中央社）

5月12日，大陸國台辦舉行例行記者會。有媒體詢問是否能證實吳釗燮已被大陸列入「台獨」頑固分子清單，朱鳳蓮指出，堅決打擊「台獨」頑固分子，制止「台獨」分裂行徑，是維護兩岸關係和平發展的應有之義和必要條件。

她表示，「吳釗燮一再狂妄進行台獨挑釁，惡意詆譭大陸，煽動兩岸對立，嚴重危害台海和平穩定，嚴重損害兩岸同胞共同利益。對這類台獨頑固分子，我們將採取一切必要措施予以嚴懲，依法終身追責」。

台外長吳釗燮4月30日接受澳洲媒體視訊專訪，他表示，「台灣隨時準備好應付中國武力犯台，中國似乎準備對台灣發動終局攻擊」。 （中央社）

至於蔡英文日前在「哥本哈根民主峯會」發表視訊演説，朱鳳蓮痛批，民進黨當局慣於打着所謂「民主」的幌子在國際上招搖撞騙，但在島內卻不斷打擊異己、鉗制言論、編織謊言、欺騙民眾，他們所謂的「民主」早已變質變異，哪有資格談民主。

她説，他們夥同外部勢力和反華機構出演了很多政治鬧劇，充分暴露他們唯一的目的就是要謀求「台獨」。這些所作所為改變不了台灣是中國一部分的事實。