台外長吳釗燮訪問帕勞　探詢雙邊旅遊泡泡可能性

撰文：屈彥辰
最後更新日期：
台灣外交部周三（20日）發出新聞稿，表示台灣外交部長吳釗燮當日上午以特使身分前往帕勞（Republic of Pala），訪問期間將晉見帕勞現任總統雷蒙傑索（Tommy Remengesau , Jr.）並呈遞特使國書，當天晚上將款宴雷蒙傑索伉儷、候任總統惠恕仁（SurangelWhipps, Jr.）伉儷及其他帕勞的政要與傳統領袖。
台灣外交部表示，吳釗燮將於1月21日上午出席帕勞新任正副總統暨國會議員就職典禮，隨後晉見新任總統惠恕仁與副總統兼國務部長席嫵杜（Uduch Senior），並拜會參議長包和康（HokkonsBaules）及眾議長安薩賓（SabinoAnastacio）。
台灣外交部當地時間1月20日發出新聞稿，表示台灣外交部長吳釗燮1月20日上午以特使身分前往帕勞（Republic of Pala）。 （台灣外交部）
台灣外交部說，吳釗燮也將於21日下午赴帕勞葛拉州（Ngaraard）出席台灣援建社區中心的落成剪綵儀式。
台灣外交部強調，為回應惠恕仁推動「台帕安全旅行圈」（travel bubble）的倡議，台灣外交部透過台灣交通部觀光局協助，特別邀請台灣旅遊業者隨團前往帕勞勘察，並將在帕勞政府協助下前往熱門景點洛克群島（Rock Islands）等地踩線，評估未來實施台帕安全旅行圈，開放雙邊觀光旅遊的可能性。