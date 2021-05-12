金曲獎｜「好險我們還有音樂」　林俊傑吳青峰爭歌王田馥甄搶后座

撰文： 蔡苡柔 最後更新日期： 2021-05-12 19:30

被視為是華語歌壇的盛事金曲獎在5月12日下午1點公布得獎名單，今年金曲獎預計在6月26日舉辦，但近期台灣疫情升温如何調整還在研討。公布的入圍名單中眾星雲集，其中在華語歌王寶座有林俊傑、吳青峰、瘦子E.SO的競爭，中國大陸歌手李泉也以專輯《十日彈》入圍華語歌王，屆時會不會來台參加，引發關注。 而在女歌手方面，賽前呼聲極高的田馥甄順利入圍，將與萬芳、孫聖希和譚維維等爭奪歌后寶座，今年的特殊貢獻獎則由在華語歌壇有深遠影響力的羅大佑奪得。

金曲獎備受外界關注的華語女歌手和男歌手獎項今年也是競爭激烈，林俊傑曾奪過金曲獎新人獎以及兩屆男歌手獎項，而身陷著作權風波的吳青峰則是上屆男歌手獎項得主，也曾得過最佳作詞人和最佳作曲人的獎項。

去年金曲獎由魏如萱和吳青峰奪得最佳華語男女歌手獎項。（多維新聞）

此外韋禮安曾得過金曲獎最佳新人獎，也曾入圍過最佳男歌手獎，將對決該獎項上的新人瘦子E.SO和蛋堡（杜振熙），瘦子過去與小春、大淵組成的「頑童MJ116」在台灣樂壇廣為人知，此次入圍的個人專輯《Outtabody靈魂出竅》叫好叫座，被視為奪冠熱門，蛋堡的《家常音樂》同樣備受喜愛。

此外，中國大陸創作歌手李泉的《十日彈》是在中年危機下自己與自己的十段對話，是該獎唯一入圍的中國大陸歌手，去年北京歌手裘德以《頒獎的時候我要缺席》入圍最佳國語男歌手獎項，但並未出席。

由楊乃文擔任華語女歌手獎項的揭獎嘉賓。（Youtube@台視）

華語歌后方面，田馥甄於2010年開始推出個人專輯，曾以《My Love》專輯入圍歌后可惜鎩羽而歸。韓國華僑孫盛希2019年也曾入圍華語歌后，雖未得獎但抱走最佳國語（現改為華語）專輯獎項，以《新不了情》廣為人知的萬芳出道31年，今年是第二次入圍歌后，呼聲也頗高，婚後於2018年回歸的蘇慧倫，是首度入圍華語女歌手，同樣是該獎項新人的還有巴奈和譚維維，其中譚維維的專輯《3811》，在她38歲這年推出的專輯以11個女性名字為名的歌曲，關注中國大陸近年正熱的女性議題。她與李泉會否來台參與金曲備獲關注。

由於台灣疫情升級，今年金曲獎從入圍公布記者會可見一斑，不只是主持人宣布的嘉賓都戴口罩，連媒體也採取分流管制。台灣文化部政務次長李靜慧提到，去年一年在疫情嚴峻下「好險我們還有音樂」，感謝音樂人創作和努力，使得台灣可以在華人流行音樂圈一直居於領導的地位。她提到，金曲獎頒獎典禮不論最後以什麼樣的方式呈現，都要給這些音樂人作曲人温暖，希望大家可以「聽見音樂、看見金曲」。

評審團主席鍾成虎則提到，去年疫情的衝擊台灣流行音樂展現在疫情下展現豐沛的生命力，其實不管是各種語種的歌曲還是各個MV設計，各個世代的創作者表演者都能出了最優秀的作品，評審團都懷着謙虛的心情面對這些作品。這些創作者和歌手都用自己的才華敘說這個時代和對生命的感受，只要入圍就是得獎。

第32屆金曲獎入圍名單：

年度歌曲獎

阿峰今天沒有來《給你們Dear All》／何樂音樂有限公司

伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司

若是明仔載 feat. ?te壞特《自本》／滾石國際音樂股份有限公司

在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無（Easy Come, Easy Go）》／相信音樂國際股份有限公司

maava/擁抱/Embrace《得力量pulu'em》／卡塔爾德邦文化工作室

因為你 所以我《因為你 所以我（Beacause Of You）》／相信音樂國際股份有限公司

刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室

最佳華語專輯獎

給你們Dear All／何樂音樂有限公司

出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司

無人知曉／何樂音樂有限公司

家常音樂／任性的人工作室

Sounds of My Life／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

最佳台語專輯獎

拾歌／何樂音樂有限公司

自本／滾石國際音樂股份有限公司

有你的故事／洗耳恭聽股份有限公司

共你惜惜／時代創藝企業有限公司

赤跤紳士／三十而立有限公司

上半場／好痛音樂事業有限公司

最佳客語專輯獎

Khak-lah Thien-thoì（卡拉電台）／騷思股份有限公司

那三年／威德文化有限公司

到底／三十而立有限公司

當太陽升起時／夢響當然音樂股份有限公司

阿民／科科農場股份有限公司

最佳原住民語專輯獎

達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室

得力量pulu'em／卡塔爾德邦文化工作室

akokey 親愛的你好嗎／中華民國台灣原住民族文化發展協會

《žž》／那屋瓦文化有限公司

海女 Lady of the ocean／共勉之企業號有限公司

最佳華語男歌手獎

瘦子E.SO／Outta Body靈魂出竅

林俊傑／「倖存者．如你」雙EP

吳青峰／冊葉一：一與一

杜振熙／家常音樂

韋禮安／Sounds of My Life

李泉／十日彈

最佳華語女歌手獎

萬芳／給你們

巴奈／愛，不到

孫盛希Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?）

蘇慧倫／面面

田馥甄／無人知曉

譚維維／3811

最佳台語男歌手獎

許富凱／拾歌

楊肅浩／噶瑪蘭的風吹

伍佰／伍佰&China Blue透南風演唱會影音全紀錄

浩子／共你惜惜

荒山亮／等待好天

最佳台語女歌手獎

朱海君／夢見蘇西

曹雅雯／自本

蔡家蓁／若是你 想欲了解我

黃妃／色違

張涵雅／上半場

最佳客語歌手獎

曾仲瑋／O nga Onga／花聲藝術文化股份有限公司

謝宇威／那三年／威德文化有限公司

黃珮舒／出門看看／三川娛樂有限公司

春面樂隊／到底／三十而立有限公司

羅文裕／當太陽升起時／夢響當然音樂股份有限公司

最佳原住民語歌手獎

達卡鬧／達卡鬧／流浪的Naluwan／好的創藝工作室

桑布伊／得力量pulu'em／卡塔爾德邦文化工作室

Lowking姚宇謙／散步到地平線／好痛音樂事業有限公司

馬曉安／早安 mziboq su／動靜音樂製作股份有限公司

žž瑋琪／《žž》／那屋瓦文化有限公司

最佳樂團獎

OVDS（Vocal｜楊孝君Gioreno、Vocal｜Kalis、Synth、Program｜KITrust、Guitar｜HANN、Drum｜S.D、Visual｜YShin）／黑的韌性

生祥樂隊（林生祥、鍾永豐、大竹研、早川徹、福島紀明、吳政君、黃博裕）／野蓮出莊

康士坦的變化球（吳穎然、陳佑祥、張譯雲、侯啟泰、趙祖毅）／更迭

告五人（潘雲安、犬青、林哲謙）／運氣來得若有似無

落日飛車（曾國宏、陳弘禮、羅尊龍、王少軒、黃浩庭）／柔性風暴

漂流出口（Ｗushang Pihay、Putad Sapoh Pihay、Lin Ken）／海女

deca joins（主唱、結他）／鳥鳥鳥

最佳演唱組合獎

守夜人 Night Keepers（秦旭章、楊其偉、林稚翎、蔡佳穎）／使者／何樂音樂有限公司

追風少女FALI（鄧棋薰Yuli、林欣雲Kasang、林青雲Eng'mo）／追風少女迷你專輯 -玖貳玖／典選音樂事業股份有限公司

張三李四（張三、吳迪、彭柏邑、楊顯斌、楊曼寧）／Seen it all?／滾石國際音樂股份有限公司

原子邦妮 Astro Bunny（Nu、查查）／樂遊原／滾石國際音樂股份有限公司

尋人啟事（錢沛筠、錢姵文、呂佳諭、陳信迪、顏立東）／Dear Adult／尋人啟事樂團工作室

最佳新人獎

YELLOW／浮世擊

熱寫生／豆皮少年

李浩瑋 Howard Lee／Diamond In The Rough

青蟲 aoi／有你的故事

理想混蛋／愚者

李友廷／如果你也愛我就好了

?te／A Bedroom of One's Own

最佳專輯製作人獎

黃韻玲／給你們 Dear All／何樂音樂有限公司

張三、曹雅雯／自本／滾石國際音樂股份有限公司

米奇林 MCKY、剃刀蔣 RAZOR、孫盛希 Shi Shi／出沒地帶（Where Is SHI?）／滾石國際音樂股份有限公司

陳建騏／無人知曉／何樂音樂有限公司

曾仁義、洪子龍、桑布伊／得力量pulu'em／卡塔爾德邦文化工作室

李泉、嚴俊／十日彈／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

最佳單曲製作人獎

李欣芸／爛天氣《絕類 UNIQUE》／星娛音樂有限公司

周杰倫／Mojito《Mojito》／傑威爾音樂有限公司

YELLOW黃宣、余佳倫／怪天氣《怪天氣》／否極泰來音樂股份有限公司

方大同／面面《宅這》／香港商賦音樂有限公司

黃雨勳／刻在我心底的名字《刻在我心底的名字》／添翼創越工作室

荒井十一／自洽《自洽》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

最佳作曲人獎

曹雅雯、鍾興民／鹹汫《自本》／滾石國際音樂股份有限公司

HUSH／安和《面面》／相信音樂國際股份有限公司

潘雲安／在這座城市遺失了你《運氣來得若有似無【Easy Come, Easy Go】》／相信音樂國際股份有限公司

桑布伊／maava／擁抱／Embrace《得力量pulu'em》／卡塔爾德邦文化工作室

WeiBird 韋禮安／I Wrote a Song for You《Sounds of My Life》／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司

艾怡良／我這個人《我這個人》／百代唱片股份有限公司

最佳作詞人獎

黃婷／阿峰今天沒有來《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司

陳昱榕（瘦子E.SO）／伯父《Outta Body靈魂出竅》／滾石國際音樂股份有限公司

武雄／罔市只能回味《自本》／滾石國際音樂股份有限公司

小寒／倖存者《《倖存者 • 如你》雙EP》／華納國際音樂股份有限公司

葛大為／無人知曉《無人知曉》／何樂音樂有限公司

杜振熙／蜘蛛《家常音樂》／任性的人工作室

最佳編曲人獎

黃少雍／好風景 Dazzled《給你們 Dear All》／何樂音樂有限公司

鍾興民／鹹汫《自本》／滾石國際音樂股份有限公司

蔡侑良／戀物癖《眼淚博物館》／洗耳恭聽股份有限公司

YELLOW黃宣／你是不是誤會什麼 （Miss understanding）《你是不是誤會什麼（Miss understanding）》／愛貝克思股份有限公司

嘟嘟／Last Animals《Last Animals》／愛貝克思股份有限公司（演唱者：JADE）

大象體操／敬啟者《敬啟者》／合作藝文有限公司

特別貢獻獎（得獎）

羅大佑