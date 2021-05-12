印度疫情｜鴻海工廠傳逾百員工染疫　已派包機安排台籍員工返台

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-05-12 21:13

印度新冠肺炎疫情嚴峻，路透社報道指鴻海集團位於欽奈（Chennai）的代工廠有逾百名員工確診。 鴻海今日（12日）已經派出一架灣流包機，協助在印度的台籍員工返台，預估同日就可以返抵台灣。同時，鴻海也會協助中國大陸籍的員工返回大陸。

印度新冠肺炎疫情嚴峻，鴻海已經派出一架包機，協助在印度的台籍員工返台。（AP）

鴻海欽奈廠位於印度南部泰米爾納德邦（Tamil Nadu），專門負責生產 iPhone，但當地是印度第二波新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一。當地政府從5月10日開始全面封城，關閉公共交通和商店，試圖遏制疫情繼續擴散。

不過根據當地政府規定，鴻海欽奈廠屬於持續性處理的產業（Continuous Process Industries），並沒有列在限制清單內，因此廠區雖然營運有受到影響，但還是維持運作狀態。

有鑑於印度疫情嚴峻，鴻海特別派出灣流包機，協助員工返台。另外，針對在印度的外籍員工，集團前陣子傳出已啟動溝通關懷機制，每日專人1對1輔導，隨時掌握所有員工狀況，並安排專業心理諮詢及醫生遠距線上會診，同時安排協助所有外籍員工能離境安全返家。

根據路透社報道指出，目前印度疫情已經影響到鴻海欽奈廠，因百名員工確診，導致iPhone 12的產量下降了50%以上。