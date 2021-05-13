台灣疫情再爆　有網友竟列4自私理由想早啲有新冠肺炎　引發眾怒

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-05-13 12:30

台灣進入新冠肺炎社區感染傳播階段，中央疫情指揮中心宣布二級防疫，政府也呼籲民眾提高警戒不要輕忽。不過卻有一名網友宣稱既然遲早都會得新冠肺炎，那還不如早點被感染，並列出這麼想的四大理由，引發眾怒，更有網友揚言要截圖備份並向保險公司舉發。

原PO 12日在PTT以「我想要快點得肺炎」為題，表示自己這麼想是有原因的，列出四點如下（點擊瀏覽原文）👇👇👇

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原PO認為若能早點得病，就會早點有抗體，也不用整天擔心會接觸到確診者，因此詢問鄉民們「也有跟我一樣想法的人嗎？」，貼文一出隨即被網友圍剿酸爆。

不少網友留言大罵「惟恐天下不亂欸」、「像你這種要求，我真的第一次聽到」、「想觸發莫非定律？」、「傳染給別人怎麼辦？得肺炎不是只有你的事」。有人戳破原PO列舉的四項盲點，表示「得過不保證不會再得吧！這又不是水痘」、「康復之後還是會再確診啊！你是不是有什麼誤解？」、「防疫保險可以賠多少？十萬？買你的人身健康這麼廉價？」、「病毒這東西你身體練再壯，抵抗力多好都不能保證100%沒事」。

有鄉民實在看不下去，氣得表示要把原PO的貼文截圖備份起來，「建議你不要主動跑去接觸確診者或主動讓自己確診，因為可能會以這篇文為依據判斷你是故意行為，是保單的除外責任」、「這截圖給保險公司會怎樣嗎？」、「故意染病保險公司不理賠喔！傻傻的」、「有夠白癡，你這篇讓保險費捐給保險公司了」。

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