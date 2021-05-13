台灣疫情｜民眾恐封城超市搶物資　即食麵、罐頭、口罩全被掃空

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-13 12:16

本土+16 侯友宜：八大停業停業台灣疫情近日再度升溫，昨（12）日甚至創下單日本土病例確診紀錄新高，許多民眾為了「超前部署」，紛紛湧入各大賣場與超市搶購物資，不少人購物籃中都塞滿泡麵、罐頭和各種冷凍食品，不僅結帳大排長龍，還有慢一步到現場的民眾想買泡麵，結果庫存早已被掃購一空。

台灣正式進入社區感染階段，新北市長侯友宜也宣布，即日起營業場所啟動人流管制、八大場所全面暫停營業，並關閉圖書館、活動中心與文化場館等公有場所，他也指出，若社區感染爆發至無法控制時，「封城」等超前部署的管制措施該做就做、該封就封，引發民眾高度關注。

為了超前部署，大批民眾陸續湧入大賣場和超市中搶購物資，昨日下班時間，在某間超市內，民眾的購物籃幾乎全都塞滿各種口味的泡麵和各式罐頭，泡麵和罐頭的貨架幾乎被顧客掃購一空，白米和沙拉油的貨架前也是充滿正在挑選的顧客。

不僅如此，店內要準備結帳的顧客更是大排長龍，在整間店擁擠的走道間排成一長條「ㄇ字型」，甚至還有多名慢一步到場的人欲購買泡麵，結果店內卻連庫存都沒了，此外，原本已乏人問津的防疫物資包括口罩和酒精等，也成為民眾搶購的熱門商品之一。另外實際至各大購物網站查詢，大量泡麵商品也都已呈現「售完，補貨中」的狀態。

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