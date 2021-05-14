台灣疫情｜萬華茶室「人與人連結」群聚感染　日韓風俗店早有前科

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-14 16:30

台灣中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中13日在立法院以一句「人與人的連結」，形容蘆洲前獅子會長與北市萬華區茶館女員工的關聯，引發民眾熱議，也讓「人與人連結」一詞成為網路討論度極高的關鍵字。不過，類似這種「連結」的確診個案，其實早在日韓就有前例爆發，造成群聚感染、當地疫情升級。

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據日本電視台《UHB北海道文化放送》報導，位於札幌的知名紅燈區「薄野（すすきの）」去（2020）年7月間爆出新冠肺炎群聚感染案例，當地官員指出，一間風俗店內的員工和顧客共有12人染疫。事後更傳出該風俗店因提供「吸舔乳頭」的服務，事後卻沒有進行消毒，後續的顧客又接著上門，疑似才會因此引爆群聚感染。

依照該店女員工的「接客量」估算，一天約有30至40人，經過2週後才爆發疫情，總感染規模恐達到600人左右。另外，據《韓聯社》報導，南韓去年5月初一名29歲「梨泰院毒王」，一天內連續造訪5間夜店，疑似在過程中未保持社交距離或有親密接觸，造成群聚感染事件，導致當地疫情升級，當時當局也宣布首爾所有娛樂場所全面關閉，阻斷夜生活中可能出現的病毒傳播鏈。

↓↓↓韓國首爾梨泰院曾因為出現群聚感染個案，導致首爾夜總會、酒吧及舞池等被下令關閉↓↓↓

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由2國案例可見，類似的娛樂場所多為較密閉、不通風的空間，且顧客與員工或顧客與顧客之間較難保持社交距離，甚至可能出現「親密接觸」的行為，在台灣疫情升溫之際，指揮中心也呼籲民眾，近日本土確診個案有較多足跡，曾出入過相關場所的民眾，若出現不適症狀，請及時到醫院就醫採檢，且勿搭乘大眾運輸工具。

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